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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التخطيط: 336 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لقطاع الطاقة

صدى البلد

بلغت الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع الطاقة حوالي 336 مليار جنيه خلال الفترة (18/19 ـ 20/21).. ذلك في إطار سعى الدولة لتحقيق بالهدف السابع" طاقة نظيفة وبأسعار معقولة" من أهداف التنمية المستدامة.

وذلك وفقا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن دور الحكومة في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

ووفقا للتقرير: نتج عن ذلك تحقق العديد من الإنجازات ، يذكر منها تركيب حوالي 5,5 مليون عداد ذكي ومسبق الدفع، تلبية إحتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية بحوالي 85.4 مليون طن، كما تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وتم توصيل الغاز الطبيعي لنحو 3.5 مليون وحدة سكنية، و 229 منطقة جديدة و 155 مصنع و ٥٣٢٧ وحدة تجارية.

كما بلغ حجم صادرات الغاز الطبيعي نحو ٦٦٤ مليار قدم 3 بقيمة 3.2 مليار دولار، وقد نتج ذلك تقدم مصـر 44 مركز في مؤشـر " جودة التغذية الكهربائية " من المركز ١٢١ عام ٢٠١٤ إلى المركز 77 عام 2019.

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