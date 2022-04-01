لقطات تجسس جديدة تظهر تحديثات تصميم بورشة كايين.. صور

تستعد بورشة لتحديث كايين وكايين كوبيه، وكشفت مجموعة جديدة من لقطات التجسس سيارتي الدفع الرباعي أثناء اختبارهما معًا، ولم تحاول شركة صناعة السيارات إخفاء الطرازات التي تم تحديثها، التي تتميزان بتصميم متجدد من الداخل والخارج وقليل من التمويه لإخفاء تلك التعديلات.

لقطات تجسس جديدة تظهر تحديثات تصميم بورشة كايين

يختلف الاثنان لكنهما سيشتركان في العديد من تحديثات التصميم الجديدة، حيث تقدم بورشة للسيارتين واجهات أمامية وخلفية متجددة أكثر عدوانية من تلك الموجودة في الطراز الحالي، وسترتدي سيارات الدفع الرباعي أيضًا مصابيح أمامية أقل نحافة ومصابيح خلفية LED جديدة تمامًا، وتقوم بورشة أيضًا بتحريك لوحة الترخيص الموجودة على كايين لتتناسب مع لوحة كايين كوبيه.

لقطات تجسس جديدة تظهر تحديثات تصميم بورشة كايين

لم تصدر بورشة أي تفاصيل حول مجموعة نقل الحركة، وتشير شائعة جديدة إلى أن كاين ستتلقى مجموعة نقل الحركة PHEV المنقحة بشكل كبير والتي ستشاركها مع الجيل القادم من باناميرا، ويُزعم أن مجموعة نقل الحركة الهجينة المحدثة ستتلقى حزمة بطارية أكبر لنطاق أكبر وتحديث المحركات الكهربائية.

لقطات تجسس جديدة تظهر تحديثات تصميم بورشة كايين

تقوم بورشة بتحديث مجموعة توليد القوة بالكامل، والتي من المفترض أن توفر أداءً وكفاءةً مُحسَّنين عند الحاجة، تقدم بورشة سيارة كايين في العديد من النكهات، وكلها ستحصل على طابعها الخاص على خطة تحديث منتصف الدورة من بورشه، يتضمن ذلك تصميماتهم الداخلية ومجموعة نقل الحركة في طرازات كاين توربو ، و E-Hybrid، و GTS، وغيرها الكثير.

لقطات تجسس جديدة تظهر تحديثات تصميم بورشة كايين

التقطت اللقطات التجسسية السابقة التصميم الداخلي المجدد لـ SUV في حالة غير كاملة ، لكن بورشة لم تستطع إخفاء جميع التغييرات، وستتلقى كايين رافعة نقل الحركة الجديدة المستخدمة في الجيل 992 من 911 كحد أدنى، كشفت اللقطات عن شاشة عرض مكتنزة وسميكة تبرز من لوحة العدادات، لذلك نتوقع أن تقوم بورشة بإجراء المزيد من التغييرات على لوحة العدادات.

لقطات تجسس جديدة تظهر تحديثات تصميم بورشة كايين

لم تعلن بورشة عن موعد طرح سيارات الدفع الرباعي المحدثة، وتم إطلاق الجيل الحالي من كاين في عام 2017، لذا فمن المقرر أن يخضع لعملية تجديد، نتوقع وصول سيارات الدفع الرباعي الجديدة في وقت لاحق من هذا العام وستطرح للبيع لعام 2023.

كشفت اللقطات التجسسية لسيارة كاين توربو إس إي-هايبرد التي نشرها موقع Motor1 أن تحديث تصميم الطراز سينتشر في جميع أنحاء تشكيلة كاين.