بسنت بكر: عبدالحليم حافظ كان ذكيا فى اختيار الأغانى وفريق العمل

تحدثت الإذاعية بسنت بكر، عن اسرار وحكايات جديدة فى الذكرى الـ 45 لرحيل العندليب عبد الحليم حافظ.

وقالت بكر خلال حوارها فى برنامج “التاسعة”، المذاع عبر القناة المصرية الأولى، أن عبد الحليم حافظ كان ذكيا في اختيار الأشخاص الذين يعمل معهم حسب كل فترة، وكذلك ما يقدمه حيث قد القصائد الكبيرة والصغيرة.

وأكدت بكر: أن العندليب كان ملهم غنائيا سينمائيا، معقبة:" من فترة الخمسينيات كان عامل ترند ولم يصعد لوحده بل مع مجموعة من رفاقه".

ولفتت بكر، إلى أن اغنية صافينى مرة، غناها عبدالحليم، ولم تنجح وبعد عام عاد وغناها ونحجت نحاجا كبيرا.

بدايات عبد الحليم حافظ الفنية

وبدأت مسيرته في الإذاعة عام 1951 بعد تقديمه قصيدة "لقاء" من كلمات صلاح عبد الصبور وألحان كمال الطويل.



وبدأ الانطلاق مقدمًا أغنية "يا حلو يا اسمر" للإذاعة من كلمات سمير محجوب، وألحان محمد الموجي، ثم قدم أغنية “صافيني مرة” كلمات سمير محجوب، وألحان محمد الموجي في أغسطس عام 1952 ولكن الجماهير رفضتها، حيث كان هذا النوع من الغناء جديد على مسامعهم.

وفي يونيو 1953، أعاد غنائها وكان ذلك تزامنًا مع يوم إعلان الجمهورية، وحققت نجاحًا كبيرًا، ثم قدم أغنية "على قد الشوق" كلمات محمد علي أحمد، وألحان كمال الطويل في يوليو عام 1954، وحققت نجاحًا منقطع النظير، وأخذ نجمه في الصعود حتى لُقب بـ العندليب الأسمر.