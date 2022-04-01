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أخبار البلد

لجنة الإشراف على انتخابات البيطريين تعلن الأعضاء الفائزين فى انتخابات التجديد النصفى

نقابة الأطباء البيطريين
نقابة الأطباء البيطريين

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة العامة للاطباء البيطريين ومجلس نقابة قنا الفرعية 2022 نتيجة الانتخابات التى جرت أمس الأربعاء على مستوى الجمهورية.

استلمت اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات المحاضر النهائية لحصر الأصوات من اللجنة القضائية وأسماء الفائزين على مستوى الجمهورية والقطاعات ونقابة قنا الفرعية على مستوى 40 لجنة على مستوى الجمهورية وجاءت كالتالى:

وفاز بعضوية مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية أكثر من 15 عاما دكتور عمرو محمد محمد السيد، دكتور طارق نبيل أحمد على محمد مسك، ودكتور جمال الدين أمين محروس شمس.

وفاز بعضوية مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية أقل من 15 عاما دكتور أحمد حسين الشحات عطية فرج، دكتور كريم محمد زكى عبدالمجيد، ودكتور سمر السيد إبراهيم الدسوقى محمد.

وعن قطاع القاهرة والجيزة أكثر من 15 عاما دكتور محمود حسين عفىيفى صالح.

وعن قطاع شرق الدلتا أكثر من 15 عاما دكتور عبدالعزيز محمد محمد الجوهرى.
وعن قطاع وسط الدلتا أكثر من 15 عاما دكتور هيثم حسين محمد جنيدى.

وعن قطاع غرب الدلتا أكثر من 15 عاما دكتور ناجى على عبدالله سلام بالتزكية.
وعن قطاع شمال الوجه القبلى أقل من 15 عاما دكتور أحمد عنتر حسن رضا الله بالتزكية.

وعن قطاع جنوب الوجه القبلى أكثر من 15 عاما دكتور حسن زكى راتب أحمد.

وفاز منصب رئيس نقابة قنا الفرعية دكتور وائل محمد طلعت إسماعيل.
وفاز بعضوية مجلس نقابة قنا ممن مضى على قيدهم أكثر من 15 عاما دكتور أحمد نصرالدين محمد محمد، دكتور عبدالمعز سعد سيد عثمان.

وفاز بعضوية مجلس نقابة قنا ممن مضى على قيدهم أقل من 15 عاما دكتور حجاج خليفة عبدالقوى ، دكتور عمرو محمد خير يوسف.

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