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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بنات تامر حسني يشاركونه الغناء فى أغنية " رمضان كريم "..فيديو

تامر حسني
تامر حسني

نشر الفنان تامر حسني عبر صفحته الرسمية على موقع الفيديوهات والصور الشهير “ إنستجرام ” فيديو من تحضيرات أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "رمضان كريم" والتي يطرحها خلال الشهر المبارك.

وظهر فى الفيديو الفنان تامر حسني  بصحبة ابنتيه تالية وأمايا أثناء التحضيرات داخل الاستوديو.


وعلق تامر حسني قائلاً : كورال تاليه و أمايا و آدم تامرحسني بس هنا آدم كان نام مني عشان سجلنا ٤٠ تراك عشان يطلعوا كتير بيغنوا .. رمضان كريم ، كلمات محمد مصطفى ملك ، الحان محمود انور ، توزيع محمد ياسر ، كورال اطفال ((ولادي )) " .
 

وتابع تامر حسني : حبيت اول مره يشاركوني في الستوديو يكون دا اول كلام وأول معنى ينطقوه أغنية ( رمضان كريم ) ورمضان كريم عليكم و كل سنه و انتوا طيبين يا حبايب قلبي … إستنوا كليب ( رمضان كريم).

وكان قد دشن رواد موقع التواصل الإجتماعي تويتر، هاشتاج #رضوى_الشربيني، بعد غناء تامر حسني لها أغنيته الشهيرة «سي السيد» من حفل زفاف شام الذهبي إبنة الفنانة أصالة، وتلقت رضوى الشربيني كلمات الأغنية بالضحك والتفاعل مع «تامر»، الذي حرص على المزاح معها وتوجيه كلمات الأغنية لها. 

 

تامر حسني الفنان تامر حسني رضوي الشربيني رمضان شهر رمضان art entertainment

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