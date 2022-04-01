فى عيد ميلاد جومانا مراد .. فقدت ابنتها وعشقها لمصر جعلها تتقن اللهجة

تحتفل اليوم الفنانة جومانا مراد بعيد ميلادها اليوم ، حيث تعد واحدة من أبرز الفنانات السوريات اللاتي أقتحمن الدراما المصرية واثبت تواجدها فيها .

حصلت جومانا مراد على ليسانس الآدب الإنجليزي في جامعة دمشق، كانت بدايتها الفنية كمذيعة في تلفزيون عجمان، ثم اتجهت إلى التمثيل بعد أن شجعها المخرج نجدت أنزور، لتقدم أول أدوارها الفنية عام 1998م من خلال مسلسل بقايا صور ، ثم توالت أعمالها التليفزيونية سواء فى مصر أو سوريا لعل أبرزها : رمح النار البواسل، البحث عن صلاح الدين، لخيط الأبيض، الطارق، الحب موتً، الشارد، قلب حبيبة، هيك تجوزنا، نيران البوادي، باب الحارة، شاهد إثبات، مطلوب رجال.

جومانا مراد

وكان أول أول أدوارها السينمائية فى مصر من خلال مشاركة الفنان أحمد أدم فى كان في فيلم شعبان الفارس، ثم قدمت بعدها عدد من الاعمال مثل حياة أو موت، الشياطين، لحظات أنوثة،ولفتت التنظار بقوه من خلال فيلمي كباريه، الفرح .

جومانا مراد

جومانا مراد تفقد ابنتها :

اختفت جومانا مراد لفترة عن مجال التمثيل بعدما تزوجت ، ثم أنجبت ابنها الاول ، حيث تفرعت فترة الى رعايته ، ثم عادت من جديد من خلال مسلسل خيانة عهد ، وخلال تصوير المسلسل كانت جمانا مراد حامل فى طفليها التؤام ، ولكنها لم تكشف عن الأمر حتى تجعل اهتام الجمهور منصب فى عملها الفنى ، وبعد الانتهاء من المسلسل وضعت جومانا مراد طفليها ، الا ان تعرض الى صدمة كبيرة حين فقدت بعد عدة أشهر الطفلة بسبب مرض قد أصيب به .

جومانا مراد



إلى جانب جومانا مراد بالتمثيل قد اتجهت إلى الإنتاج الفني، هي صاحبة شركة (جومانا انترناشونال للإنتاج السينمائي والتليفزيوني والتوزيع وقد قامت بإنتاج عدد من أعمالها الفنية منها(الخيط الأبيض، وانتقام الوردة، وهيك تجوزنا.

كما إن وجومانا مراد عضو في لجنة اتحاد صناعة السينما والتليفزيون في سوريا، وعضو بمجلس إدارة اتحاد المنتجين العرب التابع لجامعة الدول العربية.

جومانا مراد

خاضت جومانا مراد تجربة تقديم برنامج " توب شيف " بنسخته العربية فى موسمه الثانى.

جومانا مراد وحبها لـ مصر :

جومانا مراد لها علاقة خاصة بمصر ،حيث أكدت فى أحدى البرامج التليفزيونية أنها تعشق مصر وتتقن اللهجة المصرية ولها فضل كبير عليها وعاشت هنا 16 عام .

واضافت جومانا مراد قائلة " لقيت نفسى فى مصر ولو اتكلمت لهجة تانى مبعرفش اعبر بيها وممكن السوريين يزعلوا دلوقتى من كلامى ده.