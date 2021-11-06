بحبك أوى.. جومانا مراد تصدم عمرو الليثى بإجابة هذا السؤال.. شاهد

استضاف الإعلامى عمرو الليثى فى حلقته اليوم الفنانة جومانا مراد ببرنامجه واحد من الناس عبر فضائية الحياة .



طالب الإعلامى عمرو الليثى بوقوف الفنانة جومانا مراد أمام مرآة وطرح بعض الأسئلة عليها وسألها انه فى حال تحدثها مع نفسها ماذا ستقول لها فأجابت " بحبك اوى " ، لافتة إلى أن أكثر صفة تزعجها فى شخصيتها هى التردد .



وصدمت جومانا مراد الاعلامى عمرو الليثى عندما قالت أنها تشعر عند وقوفها أمام المرآة انها أجمل واحدة فى الدنيا معقبة " لازم كل ست تحس انها أحلى واحدة فى الدنيا " ، لافتة إلى أنها تعشق المجوهرات والأحجار الكريمة بكافة أشكالها .



وأضافت خلال استضافتها مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس والمذاع عبر فضائية الحياة ، انها تحب عينيها كثيرا لافتة إلى أنها لا تمانع بعمليات تجميل بسيطة فى وجهها لا تغير من شكلها بالكامل ، مشيرة إلى أنها تستخدم 100% من تعبيرات وجهها ونظرات عينيها فى الأداء الدرامى .



