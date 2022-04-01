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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الأمن يقر تشكيل قوة سلام جديدة في الصومال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صوت مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، بإجماع أعضائه، على تشكيل قوة جديدة تابعة للاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال تتمثل مهمتها في مكافحة حركة الشباب، حتى نهاية 2024.

وتحل القوة الجديدة التي أُطلق عليها اسم ”أتميس“ محل القوة الحالية ”أميصوم“ (مهمة الاتحاد الإفريقي في الصومال).

ويبلغ عديد أفراد هذه القوة الجديدة 20 ألف عسكري وشرطي ومدني، سيخفض بشكل تدريجي إلى الصفر بحلول 31 ديسمبر 2024.

وأعلنت الإمارات العربية المتحدة التي ترأس مجلس الأمن فيمارس، أنه ”بعد أشهر عدة من المحادثات البناءة، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يعيد تشكيل قوة أميصوم.. يتعلق الأمر من الآن فصاعدا بالبعثة الانتقالية للاتحاد الإفريقي في الصومال (أتميس)“.

ورحبت الولايات المتحدة بهذه ”الفرصة النادرة للمجلس للمساهمة في إعادة تشكيل“ مهمة لحفظ السلام، رغم الأزمة الدبلوماسية في الأمم المتحدة مع روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وانتهت في 31 مارس، ولاية أميصوم التي أنشئت في 2007. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أوصى في وقت سابق من هذا الشهر بتمديدها حتى 31 ديسمبر بالعديد الحالي البالغ 19.626 عسكرياً وشرطياً ومدنياً.

وفقا للقرار الذي تم التصويت عليه الخميس، ستنفذ خطة خفض عديد أتميس على أربع مراحل حتى مغادرة جميع الموظفين في نهاية عام 2024.

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