موسيماني يستعين بأخصائي التغذية لضبط أوزان اللاعبين في شهر رمضان

قال الإعلامي محمد شبانة، في تصريحات تليفزيونية، ببرنامجه "بوكس تو بوكس"، على فضائية ETC: "قرر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي فرض نظاما خاصة للاعبي الفريق خلال شهر رمضان الكريم.



وتابع شبانة: "كشف مصدر مسئول أنه تم الاتفاق على وضع نظاما غذائيا بالتنسيق مع عبد الرحمن سعيد أخصائي التغذية بالفريق لكل لاعب على منفرداً على حساب مدى استجابته للنظام وتم إعطائه لجميع اللاعبين عبر جروب الواتس أب.



وأضاف المصدر أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق هدد بوضع عقوبات مضاعفة على من يخالف التعليمات من اللاعبين أو يخالف النظام الغذائي في شهر رمضان.



وأشار المصدر إلى خضوع جميع اللاعبين بشكل يومي لاختبار الأوزان والقياسات البدنية ومن تظهر نتائجه بغير المطلوب سيتغير للغرامة مباشرة.



وأوضح المصدر أن هناك صراحة في تنفيذ القرار بناء على تعليمات المدير الفني الذي يرغب في تواجد لاعبيه بالفورمة المطلوبة لاستكمال بطولة الدوري الممتاز دون غيابات.