ريم مصطفى تروج لـ سوتس عبر انستجرام

شاركت الفنانة ريم مصطفى صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وروجت لمسلسل سوتس بالعربي المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها عبر السوشيال ميديا.

يخوض أبطال مسلسل سوتس بالعربي تحدي مختلف عن باقي زملائهم في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، خاصة أن العمل مقتبس من فورمات أو نسخة أجنية حققت نجاحا كبيرا على مدار 9 مواسم وهو Suits.

بالتأكيد ستتغير الكثير من مجريات وطريقة عرض الأحداث في النسخة العربية من مسلسل Suits، وعلى عكس المتوقع فهذا التغيير هو أكثر الأمور المطلوبة والمتوقعة من صناع "سوتس" لتجنب أول وأبرز الانتقادات التي طالت أعمال سابقة نقلت حرفيا من نسخ أجنبية دون بذل قليل من الجهد لتمصيرها .

أبطال مسلسل سوتس بالعربي

مسلسل "سوتس" الذي بدء تصويره في يناير الماضي، يقوم ببطولته مجموعة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم آسر ياسين، أحمد داوود، صبا مبارك، ريم مصطفى، تارا عماد، محمد شاهين، وهو من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وإخراج عصام عبد الحميد.