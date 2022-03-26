ريم مصطفى تشارك في رمضان بالمسلسل الإذاعي موس صلاح مع أحمد فهمي

بدأت النجمة ريم مصطفى تسجيل حلقات مسلسلها الاذاعى الكوميدى الجديد "موس صلاح" مع النجم أحمد فهمى، والمقرر إذاعته فى شهر رمضان المقبل على راديو النيل خلال محطاته الأربعة ميجا FM، نغم FM، شعبي FM، راديو هيتس، والمسلسل يشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، ابرام سمير، طاهر أبو ليلة، حمدى الوزير، منر مكرم، حامد الشراب إضافة على الاعلامى الرياضى أحمد شوبير.



وفى سياق متصل تواصل ريم مصطفى تصوير مسلسل "suits بالعربى" المقرر عرضه فى شهر رمضان حصرياً على قناة cbc ومنصة watch it الرقمية، والذى تجسد خلاله شخصية "كاميليا أشرق" سكرتيرة زين ثابت الذى يجسد دوره آسر ياسين، في أكبر مكتب محاماة في مصر، وتتميز شخصيتها بأنها ذكية وواثقة من نفسها، والكل يعتمد عليها داخل المكتب، لاسيما وأن لها التأثير الأكبر داخل المكتب، ومتخصصة في ابرام الاتفاقات الكبرى.

وكشفت ريم مصطفى عن وجه الشبه بينها وبين شخصية "كاميليا أشرف" موضحة:" عندنا حاجات اكستريم، فانا لا أميل للون الرمادى في الشخصية، فإما ابيض أو أسود وكامليا كدا، فهى على قد ما هي جادة على قد ما هيا ذكية، ولكن عندها عفوية انها تقول للى قدامها انك فيك عيب ما بمنتهى الصراحة والوضوح، ولكن عندها مشاعر داخلية جواها بتخليها من واحدة جادة اوى كدا لست ضعيفة واعتقد ان أنا وهى متشابهين في الحتة دى".

مسلسل suits بالعربى:

مسلس"suits بالعربى" بطولة آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش، هدى المفتى، خالد كمال، سلمى أبو ضيف، ليلى حسين، سارة عبد الرحمن، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

ويأتي تعاون ريم مصطفى مع آسر ياسين فى suits للمرة الثانية على التوالي، حيث انتهيا من مسلسل "الثمانية" المكون من 8 حلقات للعرض على إحدى المنصات الإلكترونية ويخوض به المستشار تركى آل الشيخ أولى تجاربه في التأليف الدرامى، ويشارك في بطولته خالد الصاوى، محمد علاء جاميكا، محمود البزاوي، لارا إسكندر، منذر رياحنة، وظهور خاص للنجمة غادة عادل، مع ظهور عدد من ضيوف الشرف، وإخراج أحمد مدحت.