عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريم مصطفى تشارك في رمضان بالمسلسل الإذاعي موس صلاح مع أحمد فهمي

ريم مصطفى
ريم مصطفى

بدأت النجمة ريم مصطفى تسجيل حلقات مسلسلها الاذاعى الكوميدى الجديد "موس صلاح" مع النجم أحمد فهمى، والمقرر إذاعته فى شهر رمضان المقبل على راديو النيل خلال محطاته الأربعة ميجا FM، نغم FM، شعبي FM، راديو هيتس، والمسلسل يشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، ابرام سمير، طاهر أبو ليلة، حمدى الوزير، منر مكرم، حامد الشراب إضافة على الاعلامى الرياضى أحمد شوبير.

وفى سياق متصل تواصل ريم مصطفى تصوير مسلسل "suits بالعربى" المقرر عرضه فى شهر رمضان حصرياً على قناة cbc ومنصة watch it الرقمية، والذى تجسد خلاله شخصية "كاميليا أشرق" سكرتيرة زين ثابت الذى يجسد دوره آسر ياسين، في أكبر مكتب محاماة في مصر، وتتميز شخصيتها بأنها ذكية وواثقة من نفسها، والكل يعتمد عليها داخل المكتب، لاسيما وأن لها التأثير الأكبر داخل المكتب، ومتخصصة في ابرام الاتفاقات الكبرى.

وكشفت ريم مصطفى عن وجه الشبه بينها وبين شخصية "كاميليا أشرف" موضحة:" عندنا حاجات اكستريم، فانا لا أميل للون الرمادى في الشخصية، فإما ابيض أو أسود وكامليا كدا، فهى على قد ما هي جادة على قد ما هيا ذكية، ولكن عندها عفوية انها تقول للى قدامها انك فيك عيب ما بمنتهى الصراحة والوضوح، ولكن عندها مشاعر داخلية جواها بتخليها من واحدة جادة اوى كدا لست ضعيفة واعتقد ان أنا وهى متشابهين في الحتة دى".

مسلسل suits بالعربى:

 

مسلس"suits بالعربى" بطولة آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش، هدى المفتى، خالد كمال، سلمى أبو ضيف، ليلى حسين، سارة عبد الرحمن، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

ويأتي تعاون ريم مصطفى مع آسر ياسين فى suits للمرة الثانية على التوالي، حيث انتهيا من  مسلسل "الثمانية" المكون من 8 حلقات للعرض على إحدى المنصات الإلكترونية ويخوض به المستشار تركى آل الشيخ أولى تجاربه في التأليف الدرامى، ويشارك في بطولته خالد الصاوى، محمد علاء جاميكا، محمود البزاوي، لارا إسكندر، منذر رياحنة، وظهور خاص للنجمة غادة عادل، مع ظهور عدد من ضيوف الشرف، وإخراج أحمد مدحت.

ريم مصطفي مسلسلها الاذاعى الكوميدى الجديد موس صلاح موس صلاح احمد فهمي ميجا FM نغم FM

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكم على مرتضى منصور في 4 قضايا سب وقذف الخطيب وآخرين

بسبب الأهلي.. تغريم موسيماني 500 ألف دولار لصالح صن داونز.. تفاصيل

النقض تؤيد إعدام نجل الفنان المرسى أبو العباس.. قتل زوجته و طفلتيه

ليفربول يلجأ إلى حل أخير لتجديد عقد محمد صلاح

رد فعل صادم.. تامر حسني يغني سي السيد لـ رضوى الشربيني

قصة وفاة شوقي شامخ المأساوية ومعاناته في أيامه الأخيرة

لمدة 40 ساعة.. قطع المياه عن هذه المناطق ببني سويف غدا

قضية تخص محام.. تفاصيل وفاة نقيب المحامين أثناء حضوره للترافع بمحكمة إمبابة

موضوعات متعلقة

أحمد حلاوة في آخر ظهور: اعتز بأعمالي مع عادل إمام والاختيار الأقرب لقلبي

قبل وفاته.. أحمد حلاوة يكشف نصيحة الشيخ الشعراوي له بخصوص اعتزال الفن

أحمد حلاوة قبل أيام من رحيله: "كورونا خطف أشقائي وصديق طفولتي"| فيديو

غيبوبة وتوقف الكلى.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة أحمد حلاوة

وفاة الفنان أحمد حلاوة بسبب مضاعفات فيروس كورونا

إصابة النجم العالمي تارون إجيرتون بفيروس كورونا

الحلقة النهائية من "الدوم" تشهد ظهور كريم عبد العزيز وأصالة وحسين فهمي

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة زكي فطين عبد الوهاب..فيديو

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الإيراني: نرحب بتطبيع العلاقات مع السعودية

لا مفاوضات مع برشلونة.. ريال مدريد وباريس سان جيرمان يرسمان مستقبل “مبابي”

زلة لسان «بايدن» قد تشعل الحرب.. والبيت الأبيض يتدخل لإنقاذ الموقف

«الصحفيين» تنعى المستشار رجائي عطية نقيب المحامين

أهربوا للملاجئ.. سماع دوي صافرات الإنذار في "لفيف" الأوكرانية

عبدالفتاح الجبالي رئيسا لمدينة الإنتاج الإعلامي خلفا لأسامة هيكل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشييع جثمان أحمد حلاوة من المجمع الإسلامي بالشيخ زايد.. صور

رئيس الأركان يعود من قطر عقب مشاركته في فعاليات معرض "ديمدكس – 2022"

نشرة المنوعات.. أغرب مشاية رياضية في المنزل.. حفرة ضخمة يمكنها ابتلاع طائرات.. وضابط ينقذ شاب من الموت أمام قطار

لحظة اعتداء كلب مسعور على امرأة داخل الأسانسير بكولومبيا| فيديو

فيديو

اكتشاف قبر جرّاح عاش قبل ألف عام في بيرو بأمريكا الجنوبية

بكاء أصالة وإليسا تحمل الورد.. أجواء مبهجة في حفل زفاف شام الذهبي

تفاصيل عودة إنفلونزا الطيور في بعض الدول الأوروبية.. فيديو جراف

خاصة من النقد الأجنبي.. خطة الحكومة لترشيد الإنفاق

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

اﻟﻤﺰﻳﺪ