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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: الأسلحة التي يقدمها الغرب إلى أوكرانيا ستنتشر بعد فترة في أوروبا

أرشيفية
أرشيفية

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن الأسلحة التي يوردها الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا، ستنتشر بعد فترة بشكل لا يمكن السيطرة عليه في جميع أنحاء أوروبا وقد تقع في أيدي الإرهابيين.

وقال نيكولاي كوبرينتس، مدير إدارة التعاون الأوروبي بوزارة الخارجية الروسية، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية: "الاتحاد الأوروبي، منتهكاً قوانينه الخاصة بالرقابة على الصادرات، بدأ بإرسال الأسلحة الفتاكة، بما في ذلك الأنظمة المضادة للدبابات، منظومات الدفاع الجوي المحمولة والذخيرة، بمبلغ يناهز مليار يورو. وبعد مرور بعض الوقت، ستنتشر هذه الأسلحة المتطورة بشكل لا يمكن السيطرة عليه في جميع أنحاء أوروبا، وقد تصل إلى أيدي الإرهابيين."

وأضاف: "سيخلق هذا، على وجه الخصوص، مخاطر كبيرة للغاية على الطيران المدني. هل ينبغي الآن إعلان القارة بأكملها "منطقة حظر طيران"؟".

هذا وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في 10 مارس الجاري، أن تزويد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة أمر خطير، مشيرًا إلى انتهاك الغرب لقيمه ومبادئه.

وقال لافروف، عقب مباحثاته مع نظيره الأوكراني، دميتري كوليبا، في أنطاليا: "بالنسبة لإمدادات الأسلحة لأوكرانيا من الخارج، فإننا نرى مدى خطورة تصرفات الزملاء الغربيين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، والذي ينتهك جميع مبادئه وقيمه، ويشجع على توريد أسلحة فتاكة لأوكرانيا، بما في ذلك آلاف أنظمة الصواريخ المحمولة التي يمكن نقلها على الكتف إلى أي مكان، والتي يستخدمها الإرهابيون في كثير من الأحيان لخلق تهديدات للطيران المدني".

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