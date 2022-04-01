أخبار العالم| روسيا تسلم محطة تشيرنوبل النووية إلي أوكرانيا وبايدن يحذر من ارتفاع الأسعار

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا هامًا من أبرز الموضوعات على الصعيدين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

الرئيس التونسي: لن يتم إجراء انتخابات تشريعية في البلاد بعد 3 أشهر

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، إن تونس لن تشهد إجراء انتخابات تشريعية بعد 3 أشهر.

أوكرانيا تعلن مغادرة القوات الروسية لمحطة تشيرنوبيل

أعلنت السلطات الأوكرانية مساء الخميس مغادرة القوات الروسية لمحطة تشيرنوبيل التي كانت تسيطر عليها منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير.

بوتين ينجح في انقاذ الاقتصاد والروبل الروسي.. وأمريكا تتحرك بعد انحسار العقوبات

انتشر كبار المسؤولين الأمريكيين في جميع أنحاء العالم هذا الأسبوع للضغط على القادة الآخرين للانضمام أو الاستمرار في الضغط على موسكو مع دخول الحرب في أوكرانيا أسبوعها الخامس، ويبدو أن الصدمة الاقتصادية الأولية لروسيا آخذة في الانحسار مع ارتفاع الروبل.

بوتين يحذر أوروبا من تدفق جديد للمهاجرين وأزمة غذاء عالمية

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوروبا من تدفق جديد للمهاجرين، الذي في رأيه سوف يتبعه “حتماً” أزمة غذاء عالمية.

البيت الأبيض ينفي وجود اتصال بين الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي

أعلن البيت الابيض، الخميس، عن عدم وجود خطط للحديث بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

أوكرانيا تعلن مغادرة القوات الروسية لمحطة تشيرنوبيل

أعلنت السلطات الأوكرانية مساء الخميس مغادرة القوات الروسية لمحطة تشيرنوبيل التي كانت تسيطر عليها منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير.

برعاية مصرية.. اجتماع لممثلي الأحزاب والفصائل الاتحادية السودانية في القاهرة

اجتمع ممثلو الأحزاب والفصائل الاتحادية السودانية في القاهرة تحت شعار القوة في الوحدة ، استكمالا لجولات الحوار المستمرة بين الأحزاب والفصائل الاتحادية في الخرطوم ، وذلك تلبية لتطلعات جماهير حزب الحركة الوطنية السودانية.

زيلينسكي: الوضع في جنوب أوكرانيا ودونباس بالغ الصعوبة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الخميس، إن الوضع في الجنوب ومنطقة دونباس، لا يزال بالغ الصعوبة، وأكد مجددا أن روسيا تحشد قواتها بالقرب من مدينة ماريوبول المحاصرة.

بلينكن: الهدنة الأممية في اليمن خطوة أولى نحو السلام

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء أمس الخميس، إن الهدنة التي اقترحتها الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن، تعتبر خطوة أولى لوقف شامل لإطلاق النار في البلاد.

تحالف دعم الشرعية: قواتنا الجوية لم تنفذ أي عمليات قتالية بالداخل اليمني

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية عن ‏‎اتخاذ كافة الخطوات لإنجاح وقف ‎العمليات العسكرية وصنع السلام الشامل في اليمن .

بايدن: توجد مؤشرات علي وضع بوتين بعض مستشاريه قيد الإقامة الجبرية

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “يعزل نفسه”، مشيرا إلى أن بوتين إما أقال بعض مستشاريه أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية.

بايدن: ارتفاع الأسعار يضرب الأمريكيين.. وحرب بوتين السبب

ربط الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، الزيادة في أسعار البنزين بغزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا، قائلا مرارًا وتكرارًا إن “أسعارنا ترتفع بسبب بوتين”.