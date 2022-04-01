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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي: الوضع في جنوب أوكرانيا ودونباس بالغ الصعوبة

زيلينسكي
زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الخميس، إن الوضع في الجنوب ومنطقة دونباس، لا يزال بالغ الصعوبة، وأكد مجددا أن روسيا تحشد قواتها بالقرب من مدينة ماريوبول المحاصرة.

وأضاف زيلينسكي في كلمة مصورة في وقت متأخر من ليل الخميس: ”ستكون هناك معارك في المستقبل. ما زلنا بحاجة إلى السير في طريق صعب للغاية للحصول على كل ما نريده“.

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وتشكك كييف وحلفائها الغربيين، بالتصريحات الروسية حول تقليص العمليات العسكرية في أوكرانيا، ويقول الأوكرانيون إن موسكو تستعد لهجمات جديدة.

وقصفت القوات الروسية مشارف العاصمة كييف ومدينة تشيرنيهيف المحاصرة في شمال أوكرانيا يوم الأربعاء، غداة إعلان موسكو أنها ستقلص عملياتها العسكرية في المدينتين، في ما وصفه الغرب بأنه حيلة لإعادة تنظيم صفوف القوات الروسية بعد تكبدها خسائر فادحة.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، الخميس، إن القوات الروسية في أوكرانيا لا تظهر ”أي مؤشر ملموس“ على تراجعها أو انسحابها رغم التصريحات الأخيرة للكرملين.

وقال لودريان لصحيفة لوفيغارو الفرنسية: ”لا أرى أي مؤشر ملموس على الأرض يشير في هذه المرحلة إلى انعطاف حقيقي ودائم للروس“، مضيفا ”رغم أن تقدم قواتهم أبطأ مما كان الكرملين يأمل، إلا أنني لم ألاحظ اليوم أي تراجع كبير، أو حتى وقفا حقيقيا لإطلاق النار“.

وأشار لودريان إلى أن ”محادثات إسطنبول لم تسجل أي انفراج بالنسبة إلى المحادثات المتواصلة منذ ثلاثة أسابيع.. نوقشت المواضيع نفسها وبعمق، ولم يحصل تقدم جوهري“.

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