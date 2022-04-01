عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تعلن مغادرة القوات الروسية لمحطة تشيرنوبيل

تشيرنوبيل
تشيرنوبيل

أعلنت السلطات الأوكرانية مساء الخميس مغادرة القوات الروسية لمحطة تشيرنوبيل التي كانت تسيطر عليها منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير.

وقالت الوكالة الحكومية الأوكرانية المكلفة بإدارة منطقة المحطة على فيسبوك "لم يعد هناك أشخاص أجانب داخل محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية".

مخاوف من كارثة.. أوكرانيا: نظام مراقبة الإشعاع في تشيرنوبيل لا يعمل

الدولية للطاقة الذرية: نصف موظفي تشيرنوبيل النووية في أوكرانيا عادوا إلى ديارهم

وأشارت الوكالة في وقت سابق إلى أن القوات الروسية بدأت مغادرة المحطة الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر شمالي كييف.

واتّهمت الوكالة القوات الروسية بأنّها أقدمت خلال مغادرتها المحطة على "نهب المباني وسرقة المعدّات وسواها من الأغراض الثمينة".

ومن جانبها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، إنها تستعد لإرسال بعثة إلى منشآت تشرنوبيل بعد أن أبلغتها أوكرانيا بأن القوات الروسية التي تسيطر على الموقع انسحبت وأن من المرجح انسحاب القوات المتبقية أيضا.

وأضافت الوكالة في بيان "تجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشاورات وثيقة مع السلطات الأوكرانية بشأن إرسال أول بعثة مساعدة ودعم من الوكالة إلى تشرنوبيل خلال الأيام القليلة المقبلة".

الوكالة الدولية للطاقة الذرية أوكرانيا القوات الروسية تشيرنوبيل محطة تشيرنوبيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يكشف آخر تطورات إعادة مباراة مصر و السنغال

مفاجأة| مصر لديها فرصة.. من يلعب في كأس العالم حال استبعاد إيران ؟

هل تحدث معجزة؟.. شوبير: مباراة مصر والسنغال تعاد في حالة واحدة

تقرير المباراة يحكم| فيفا يفتح تحقيقًا في ملف تجاوزات لقاء السنغال ومصر

"فودافون": مكالمات مجانية وإعفاء من رسوم الإنترنت لـ10 ملايين عميل تأثروا بالعطل

منتخب مصر يتقدم في التصنيف العالمي لـ الفيفا

قرار عاجل من محمود الخطيب للتعاقد مع مدير فني أجنبي لكرة اليد

وزير التعليم : إتاحة الدخول على بنك المعرفة المصري لطلاب المرحلة الابتدائية

موضوعات متعلقة

مخاوف من كارثة.. أوكرانيا: نظام مراقبة الإشعاع في تشيرنوبيل لا يعمل

الدولية للطاقة الذرية: نصف موظفي تشيرنوبيل النووية في أوكرانيا عادوا إلى ديارهم

ترشيحاتنا

دعاء آخر ليلة من شعبان للشفاء العاجل للمريض

مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة يوم 17 أبريل

طبيب عيون يكشف أضرار الليزر على لاعبي المنتخب أمام السنغال : تصيب بعمى مؤقت

أوكرانيا تعلن مغادرة القوات الروسية لمحطة تشيرنوبيل

زيلينسكي: الوضع في جنوب أوكرانيا ودونباس بالغ الصعوبة

هكذا يمكنك اكتشاف الأخبار المزيفة عبر الإنترنت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رمضان 2022 .. التفاصيل الكاملة لـ يوتيرن وقنوات عرضه

مسلسلات رمضان 2022..كل ما تريد معرفته عن مسلسل دايما عامر وقنوات عرضه

وزير التعليم: تحويل ١٠٠ مدرسة فنية و118 ثانوية إلى مدارس عسكرية

فنانة وبلوجر شهيرة تعثر على عمل سفلي باسمها في المقابر .. تفاصيل

فيديو

لا يوجد تخفيف احمال ..الكهرباء تطمئن المواطنين خلال شهر رمضان وتقدم نصائح للترشيد

القرآن العظيم .. برنامج للدكتور علي جمعة على صدى البلد في رمضان

ادعولي ومتدفنونيش بالليل.. قصة شاب بورسعيد تنبأ بوفاته قبل عدة أشهر "فيديوجراف"

مسلسلات رمضان 2022..كل ما تريد معرفته عن مسلسل دايما عامر وقنوات عرضه

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ