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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض ينفي وجود اتصال بين الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي

بوتين وبايدن
بوتين وبايدن

أعلن البيت الابيض، اليوم الخميس، عن عدم وجود خطط للحديث بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال البيت الابيض: "لا خطط للحديث بين بايدن وبوتين وواشنطن تدعم قرار الدول الأوروبية رفض الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي".

وأصدر الكرملين، اليوم الخميس، مرسوما يسمح لـ “الدول غير الصديقة” بدفع ثمن الغاز الطبيعي بالعملة الأجنبية من خلال بنك روسي يقوم بتحويل الأموال إلى روبل.

وجاء المرسوم الذي نشرته وسائل الإعلام الرسمية، بعد يوم من إعلان قادة إيطاليا وألمانيا تلقيهم تأكيدات من الرئيس فلاديمير بوتين أنه يجب دفع ثمن الغاز بالروبل الروسي.

وقال بوتين، إن “روسيا ستبدأ في قبول مدفوعات الروبل اعتبارا من الجمعة للدول الغربية التي فرضت عقوبات بسبب صراعها مع أوكرانيا.

وأضاف نه سيتم إيقاف العقود إذا لم يوقع المشترون على الشروط الجديدة، بما في ذلك فتح حسابات بالروبل في البنوك الروسية.

 

الرئيس الأمريكي فلاديمير بوتين الدول الأوروبية البيت الأبيض روسيا

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