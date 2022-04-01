560 مليار دولار.. خسائر إقتصادية كبيرة تعاني منها أوكرانيا..فيديو

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن فاتورة الخسائر الاقتصادية التي تعاني منها وأوكرانيا بسبب الحرب مع روسيا.

واوضح التقرير ان الحكومة الأوكرانية اعلنت أن الخسائر تقدر بـ 560 مليار دولار ويضاف إليها تأثير على زيادة معدل

البطالة وانخفاض نسبة الاستهلاك .

ولفت التقرير إلى أن الخسائر بالبنية التحتية كبيرة حيث دمر ما يقارب 8 الاف كيلو متر منها، إضافة إلى تدمير عشرات محطات القطارات والمطارات بـ 118 مليار دولار .

وأوضح التقرير أنه خلال 4 أسابيع خسرت أوكرانيا 10 ملايين متر مربع من المساحات السكينة و200 ألف سيارة، وتراجع الناتج المحلي بـ 112 مليار دولار.