السيطرة على حريق بسيارة براد بالكيلو 40 باتجاه غارب- الزعفرانة وإعادة فتح الطريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة رأس غارب من السيرة على حريق بسيارة براد بطريق رأس غارب الزعفرانة وتم اعادة الحركة المروروية الى طبيعتها وفتح الطريق دون وقوع اى اصابات فيما اتت النيران على كامل جسد السيارة.

ورد بلاغ اشتعال نيران بسيارة براد مفاجي تحمل لوحه اماميه ٢٩٦٧ ب را لوحه خلفيه ٤١٢٩ ب ر ا حموله ١٢٠ طن بلاستيك بالكيلو 40 اتجاه غارب / الزعفرانه محملة مواد بلاستيكية قادمه من ميناء سفاجا متجهه الى منطقة العبور بالقاهره .

انتقل اللواء حامد احمد رئيس المدينة الى موقع الحادث وتم التواصل مع المقدم احمد فؤاد قائد وحدة الحماية المدنية و تم دفع سيارات اطفاء الحماية المدينة بالاشتراك مع سيارة اطفاء الشركة العامة للبترول للسيطرة على الحريق ، وسيارات اسعاف كما تم دفع معدة لودر من الشركة العامه وشركة سيميتار لازالة مخلفات الحريق وتنظيف وفتح الطريق ولا توجد خسائر بالارواح