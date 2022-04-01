القرش: منافذ وزارة الزراعة لحماية المستهلك من محاولات رفع الأسعار.. فيديو

قال الدكتور محمد القرش ، المتحدث باسم وزارة الزراعة ، إن الهدف من مبادرة " خير مزارعنا لأهالينا " تقديم خير المزارع المصرية للمواطنين المصريين ، والتي شهدت طفرة كبيرة خلال السبع سنوات الماضية ، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من عدد كبير من المحاصيل .

وأضاف الدكتور محمد القرش ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز " ، أن وزارة الزراعة تهدف لتحقيق سيطرة على الأسعار من خلال مثل هذه المنافذ ، والمبادرات ، وحماية المواطن من أية استغلال من التجار ، أو محاولات لرفع الأسعار ، متابعا : " لدينا 170 منفذا ثابتا على مستوى الجمهورية وسوق كبير في الاورمان بالإضافة لمعرض كبير من التمور " .

وتابع "القرش"، أن منافذ مبادرة " خير مزارعنا لأهالينا " توفر كافة المنتجات الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن المصري ، مردفا : "عندنا كميات إضافية لإتاحة المنتجات أمام المواطن بأسعار مناسبة " .

واسترسل "القرش"، أن البحث العلمي في مصر يشهد طفرة كبيرة ، كما أن مصر تمتلك أكبر مراكز البحوث الزراعية على مستوى الشرق الأوسط ، إضافة إلى مركز بحوث الصحراء، والتشارك مع الخبراء الأكاديميين تحقيقا للتكنولوجيا المتكاملة في مجال الزراعة ، وإنتاج الزهور، والنباتات، ومنتجات الزينة التي تمثل قطاع مهم من قطاعات الزراعة.

وأوضح "القرش"، أن معرض "زهور الربيع" من أهم المعارض التي تعرض جهود وزارة الزراعة ، والتنسيقات التي تتم في مجال البحوث، والمحافظة على الأصناف المصرية من النباتات.

