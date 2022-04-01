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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

صيدلة المنوفية تفوز بتمويل مالي مقدم من هيئة STDF لمشروع بحثي

فريق كلية الصيدلة
فريق كلية الصيدلة

أعلن الدكتور هيثم ميمون عباس عميد كلية الصيدلة بجامعة المنوفية أنه تم إعتماد مليونين ونصف جنيه مصري مقدمة من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والإبتكار (STDF)، وذلك لتمويل مشروع بحثي يهدف لاختبار علاجات وقائية ضد مرض الزهايمر الذي أصبح محورا رئيسيا في العديد من الأبحاث وذلك لصعوبة مايترتب عليه من أثار تضر بالمرضى والمجتمع.

 

وأكدت الدكتورة إسراء مسلم (الباحث الرئيسي وممثلة الفريق البحثي) مدرس الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة جامعة المنوفية أنها ستسعى جاهدة بمساعدة الفريق البحثي للإنتهاء من المشروع وفق التعاقد وفي خلال الفترة الزمنية المتفق عليها وتطبيق أهداف البحث عمليا والسعي لنشر نتائج البحث في مجلات علمية ذات معامل تأثير عالي، بالإضافة إلى إمداد كلية الصيدلة جامعة المنوفية بالأجهزة اللازمة لإجراء البحث موضع الاتفاق.

 

والجدير بالذكر أن الفريق البحثي مكون من صفوة من الباحثين من مختلف مجالات الصيدلة وهم الدكتورة هند السيد أبو منصور مدرس الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة جامعة المنوفية (الباحث الرئيس المساعد) التى أعربت عن سعادتها بفوز الفريق البحثي فى ظل المنافسة القوية للحصول على تمويل بحثى متميز يخدم البحث العلمى ويعزز من دور الكلية فى تحقيق أهداف الخطة البحثية لجامعة المنوفية، كما أكدت على حرصها بالالتزام بخطة المشروع الزمنية لتحقيق أهدافه.


والدكتور هاني أبوالفتح محمد مدرس الكيمياء التحليلية الصيدلية بكلية الصيدلة جامعة المنوفية (عضو المشروع) الذي أكد على دعمه وتعاونه مع جميع أعضاء المشروع وتحليل الأدوية محل الدراسة بالطرق التحليلية الصيدلانية الحديثة وباستخدام جزيئات النانو.


والدكتورة آية البري مدرس البيولوجيا الجزيئية بقسم الحيوان بكلية العلوم جامعة المنوفية التى تلعب دورا فعالا فى التطبيق العملى للمشروع من خلال خبرتها المتميزة فى علم الوراثة والجينات.

 

وقد أعرب الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة عن سعادته بهذا الإنجاز لتنفيذ المشروع للمحاولة من حد الآثار المترتبة على مرض الزهايمر والسعي لخدمة المجتمع وتوافقه مع محور الصحة في الاستيراتيجية القومية للعلوم والتكنولوچيا و الابتكار ٢٠٣٠.

كلية الصيدلة جامعة المنوفية اخبار المحافظات اعتماد مالي مشروع بحثي تمويل

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