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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة تطلق حملة لـ رفع وعي الأطفال بـ دور الأيتام

حملات التوعية الصحية
حملات التوعية الصحية

أطلقت وزارة الصحة والسكان، حملة لرفع الوعي الصحي لدى الأطفال، داخل دور الأيتام، اليوم الجمعة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتزامنًا مع الاحتفال السنوي بيوم اليتيم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم خلال الفعاليات تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم، ومبادرة صحة الفم والأسنان، إلى جانب توزيع الهدايا على الأطفال، وعقد ندوات تثقيفية وتوعوية عن التغدية السليمة للأطفال، بالإضافة إلى فقرات فنية، وغنائية تهدف للتوعية الصحية.

وأضاف متحدث الصحة  أن الفعاليات تضمنت قيام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بتقديم تدريبات ضمن برنامج "مستشار الأصدقاء " ويقدمه مجموعة من المتطوعين، تم تدريبهم على مهارات التواصل والتعبير عن المشاعر وتقبل الاختلاف.

وأشار " المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان،" إلى أن فرق التواصل المجتمعي شاركت الأطفال الاحتفال بيوم اليتيم، بتقديم الدعم الصحي ورسائل التوعية باتباع السلوكيات الصحية السليمة، وإتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

الصحة استمرار حملات التوعية الصحية

ولفت إلى أن وزارة الصحة والسكان، تستهدف استمرار حملات التوعية الصحية، لإمداد المواطنين بالمعلومات السليمة والرد على استفساراتهم بشكل لحظي، من خلال فرق التواصل المجتمعي.

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