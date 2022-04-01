هاري كين ومدرب أرسنال الأفضل في الدوري الإنجليزي خلال الشهر

أعلن الاتحاد الإنجليزي، عن تتويج الإسباني مايكل ارتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، بجائزة الأفضل في البريميرلج للمرة الثانية خلال الوسم الحالي.

وحقق ارتيتا، الفوز رفقة ارسنال في ثلاث مواجهات وخسر لقاء وحيد، ونجح في قيادة الجانرز للدخول بالمربع الذهبي.

وتفوق ارتيتا علي أنطونيو كونتي “توتنهام” ويورجن كلوب “ليفربول” وبريندان رودجرز"ليستر سيتي“ وتوماس توخيل ”تشيلسي".

كما توج هاري كين هداف فريق توتنهام، بجائزة أفضل لاعب في الشهر الماضي بتسجيله 6 أهداف.

ويحتل هاري كين المركز السادس في جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي برصيد 12 هدف فيما يحتل محمد صلاح المركز الأول برصيد 20 هدف.