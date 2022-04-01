صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية لـ 2160 حالة بقرية ريحانة

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية ريحانه بمركز أبو قرقاص بمختلف التخصصات الطبية تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 2160 حالة مترددة، وتم صرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

من جانبه، قال الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إنه تم تقديم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات.

تم إجراء 491 حالة جراحة و420 حالة اطفال و321 باطنة و 137 قلب و 114 نساء و210 اسنان و 303 جلدية و 104 حالة انف واذن و60 تنظيم اسرة، الى جانب انه تم عمل 219 تحاليل مختلفة وعمل 37 حالة موجات صوتيه، وعمل 2 حالة اشعة سينية و كشف مبكر للضغط والسكر لـ 150 متردد، وإجراء خلع أسنان 24 حالة بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى 40 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 124 متردد، وتم استخدام 12 عيادات متنقلة وباقي العيادات داخل مقر الوحدة.