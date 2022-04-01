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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية لـ 2160 حالة بقرية ريحانة

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية ريحانه بمركز أبو قرقاص بمختلف التخصصات الطبية تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 2160 حالة مترددة، وتم صرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

من جانبه، قال الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إنه تم تقديم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات.

تم إجراء 491 حالة جراحة و420 حالة اطفال  و321  باطنة  و 137 قلب و 114 نساء  و210  اسنان و 303  جلدية و 104 حالة انف واذن و60 تنظيم اسرة، الى جانب انه تم عمل 219  تحاليل مختلفة وعمل 37  حالة موجات صوتيه، وعمل 2 حالة اشعة سينية و كشف مبكر   للضغط والسكر لـ  150  متردد، وإجراء خلع أسنان 24  حالة بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى  40 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ  124   متردد، وتم استخدام 12 عيادات متنقلة وباقي العيادات داخل مقر الوحدة.

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