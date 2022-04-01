زينة وفوانيس.. صالات مطار القاهرة تستعد لاستقبال شهر رمضان.. صور

شهدت صالات مطار القاهرة الدولي، أجواءً احتفالية بهيجة بحلول شهر رمضان المعظم، حيث قامت شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المحاسب مجدي إسحاق، بتزيين صالات السفر والوصول بمختلف مبانى الركاب بالزينة الرمضانية وفوانيس رمضان، احتفالا بقدوم الشهر الكريم، وسط التزام تام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة تزامناً مع زيادة الحركة الوافدة إلي مصر.
ووجه المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات، بالاستعداد الجيد لاستقبال الشهر الكريم من خلال وضع المجسمات والزينة الرمضانية وتصاميم الإضاءة داخل وخارج العديد من الأماكن في المطار ابتهاجًا واحتفالاً بقدوم شهر رمضان المبارك كما هو متبع كل عام، مع ضرورة الحفاظ على كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة.
ووضعت شركة ميناء القاهرة الجوي الفوانيس ومجسمات رمضان داخل صالات السفر والوصول بمبني الركاب رقم "1" بالمطار والمعروف بالمطار القديم تحت إشراف اللواء أشرف حافظ مدير مبنى الركاب 1، كما قامت الكافتيريات بمبني الركاب رقم 3 بالمطار تحت إشراف الكابتن حازم أبو الخير مدير المبني، بوضع الفوانيس والزينة الرمضانية، بالإضافة إلى وضع مدافع الإفطار وعربات الفول ومجسمات بوجي وطمطم وبكار داخل الصالات لإدخال البهجة والسرور على المسافرين وإضفاء أجواء روحانية طوال الشهر الكريم، وذلك حرصاً من سلطات مطار القاهرة على عادتها المستمرة منذ سنوات فى استقبال شهر رمضان بتزيين صالات السفر والوصول بجميع مبانى الركاب بالفوانيس والزينة فى مظهر أعتاد عليه المسافرين فى كل عام.
وحرصت شركة ميناء القاهرة الجوى أيضاً علي تطوير مداخل ومخارج مطار القاهرة، وكذلك عمل الصيانة الداخلية اللازمة داخل مسجد الملك فيصل الموجود بالمطار، وتم تزيين المأذنة، وذلك قبل بدء شهر رمضان الكريم وحتى يكون المسجد جاهزاً لإقامة كل الصلوات خلال الشهر الكريم.