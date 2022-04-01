قبل استطلاع هلال رمضان.. الأرصاد السعودية: أجواء جيدة بمعظم المناطق

كشف عقيل العقيل مختص الطقس في المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية ، تفاصيل حالة الجو، قبل تحري هلال شهر رمضان مساء اليوم.

وقال العقيل، في مكالمة هاتفية عبر قناة الإخبارية، إن الأجواء ستكون جيدة، وتساعد على رؤية هلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف العقيل: "الجو اليوم مستقر على معظم مناطق المملكة والسماء صافية، ولا توجد سحب على معظم المناطق إلا على المرتفعات بشكل خفيف ومتفرق".

وتابع: "الرياح تكون نشطة مع وجود بعض الغبار الخفيف في شرق المرتفعات فقط، وشرق مرتفعات منطقة مكة المكرمة، وعلى بعض الأجزاء من المدينة المنورة وتبوك".

