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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن قوافل "وصل الخير" التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

محافظة المنيا توزع 70 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً

محافظ المنيا يتفقد
محافظ المنيا يتفقد قوافل الخير

شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد وصول 70 ألف كرتونة مواد غذائية، ضمن قوافل "وصل الخير" التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي سيتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في قرى ومدن ومراكز المحافظة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور أحمد العمدة منسق مبادرة حياة كريمة بالمنيا، وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.

وجه المحافظ الشكر لمؤسسة حياة كريمة، لدعمها للمحافظة، مؤكداً ان الدولة المصرية بقيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اتخذت العديد من الإجراءات لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين البسطاء، من خلال دعمهم بالسلع الأساسية هذا الى جانب تنفيذ خطة المحافظة الشاملة لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور احتكار السلع والمغالاة في الأسعار، من خلال التوسع في إقامة المعارض، والتي وصلت إلى 10 معارض بجميع مراكز المحافظة، إلى جانب أنه يتم عرض منتجات رمضان من خلال السلاسل التجارية والسوبر ماركت، ومن خلال مبادرة "كلنا واحد" وأمان، ومنافذ جهاز الخدمة الوطنية، وعدد من الشوادر، وفروع مشروع جمعيتي، والسيارات التموينية المتنقلة المنتشرة، بكافة قرى ومراكز المحافظة.

أضاف المحافظ أن كرتونة المواد الغذائية تزن حوالي 12 كيلو جرام، وتتكون من «مكرونة وصلصة وزيت وسمنة وسكر وأرز وفول، وملح، وفاصوليا، وتمر» وسيتم توزيع الكراتين على جميع مراكز وقري المحافظة.

وشدد على ضرورة التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية، وأعضاء مؤسسة حياة كريمة، والمجلس القومي للمرأة، ومديرية التضامن الاجتماعي، ومنظمات المجتمع المدني، لضمان وصول تلك الكراتين لمستحقيها من الفئات الأولى بالرعاية.

من جانبه وجه أحمد العمدة منسق مبادرة حياة كريمة بالمنيا، الشكر لمحافظة المنيا لتقديمها الدعم اللوجستي الكامل وتوفير وتيسير أماكن التخزين، مشيراً إلى أن قوافل "وصل الخير" هي هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل رمضان، حيث ان المستهدف للمحافظة أكثر من 100 ألف كرتونة، وصل منها 70 ألف كمرحلة أولى، سيتم توزيعها بدءا من اليوم في جميع مراكز وقري المحافظة، عن طريق مؤسسة حياة كريمة ومنسقي المؤسسة والمتطوعين، من خلال متابعة وصول كراتين المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية، والمدرجة ضمن حالات تكافل وكرامة، وذلك بناءً على توجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية.
 

المنيا السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة التضامن الاجتماعي مبادرة حياة كريمة البرنامج الرئاسي اللواء اسامة القاضي

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