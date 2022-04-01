رشا إسحق: المرأة تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي

قالت النائبة رشا إسحق عضو مجلس الشيوخ وأمين سر لجنة حقوق الانسان و التضامن الاجتماعي، إن المرأة المصرية تحظى باهتمام غير مسبوق فى عهد القيادة السياسية، حيث تعيش عصرها الذهبي بداية من التمكين الحقيقى الذى كان طوال العصور السابقة على الورق فقط ولكن خلال السنوات الأخيرة أصبح أمر واقع تعيشه المرأة المصرية التى تواجدت فى مختلف القطاعات والهيئات وكيانات الدولة وأثبتت جدارتها فى تولى العمل العام.

وأضافت أمينة المراة بحزب حماة الوطن، خلال كلمتها باحتفالية تكريم أم الشهيد و الأمهات المثاليات لعام ٢٠٢٢ عن محافظة سوهاج ومراكزها المختلفة، أن المرأة المصرية تمثل عصب المجتمع وأنها بمثابة صمام الأمان للمجتمع المصري، فهي دائما ماتنشئ ابنائها علي القيم المصرية الأصيلة، وتغرس في نفوسهم حب البلد وحب الخير للغير ومن قبل تعلمهم التضحية من أجل رفعة شأن الوطن.

وتابعت: “أتشرف بوجود نماذج مضئية لأمهاتنا المصريات في صعيد مصر، والتي تتميز بقوتها وصلابتها وقدرتها علي الصمود وتذليل الصعوبات لانجاح أسرتها، وهناك العديد من النماذج المشرفة التى أثبتت انها تستحق التكريم والعرفان لما بذلته سواء بشكل غير مباشر أو صورة مباشرة لرفعة الوطن”.

ووجهت رشا إسحق، التحية والتقدير والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعم الأول للمرأة المصرية لما لمسه من دورها العظيم في النهوض بمجتمعها وقدرتها علي العبور بأسرتها و بلدها إلى بر الأمان.