مجلس الأهلي يقوم بجولة تفقدية لفرع النادي بالتجمع الخامس

قام مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اليوم بجولة تفقدية لفرع النادي بالتجمع الخامس لمتابعة سير أعمال التشييد والبناء التي تتم داخل الفرع، وما تم إنجازه من المخطط الإنشائي للفرع.

واستمع الخطيب إلى شرح مفصل من مسئولي الشركة المنفذة التي استعرضت ما تم إنجازه على أرض الواقع داخل الفرع من مرافق وملاعب ومنشآت، وفق الخطة الزمنية المحددة له التي قاربت على الانتهاء، بعد تنفيذ 85% من المخطط الإنشائي داخل الفرع. ‏

جدير بالذكر أن المخطط الإنشائي في فرع الأهلي بالتجمع الخامس روعي فيه‏ أن تكون الملاعب في منطقة واحدة مع وجود ‏غرف ‏الملابس «‏رجال وسيدات»، ‏لجميع الفرق وقريبة من الملاعب.



وتشتمل المنشآت ‏الرياضية داخل فرع ‏التجمع على ‏ملاعب ‏للكرة الطائرة والسلة واليد وملاعب ‏خماسي نجيل ‏صناعي ‏وملاعب ‏تنس، بالإضافة إلى وجود مسجد.

كما توجد منطقة خاصة ‏بأكاديمية كرة القدم تشتمل على ملعبين كبيرين من النجيل ‏الصناعي وغرف ‏ملابس للاعبين والمدربين، إلى جانب مجمع حمام السباحة ‏والمبنى ‏الاجتماعي الذي يقع على ‏مسطح 1200 متر، ويشتمل على «بدروم وأرضي ‏ودور ‏أول»، ‏بالإضافة إلى قاعة لمجلس الإدارة ومطعم وأماكن الأعضاء.