تشغيل جهاز تليسكوب الأنف والأذن بمستشفى إيتاي البارود في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على أن هناك خطة تطوير شاملة للقطاع الصحي بنطاق المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني للعمل على الإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وذلك من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية والتوسع في إنشاء المراكز الطبية المتميزة وتزويدها بكل الأجهزة والمعدات الحديثة لتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين.

مستشفى إتياي البارود

ويأتي ذلك في إطار التطوير المستمر للقطاع الصحي بالبحيرة ومده بأحدث التقنيات المتطورة لتقديم خدمة متميزة للمواطن البحراوي، حيث قامت مستشفى ايتاى البارود العام بتشغيل جهاز تليسكوب الأنف والأذن والحنجرة الذى تم توفيره بالمشاركة المجتمعية، ويعد هذا الجهاز نقلة كبيرة فى تخصص الأنف والأذن والحنجرة والذى سيساعد الأطباء على إجراء العمليات الدقيقة.

وأشاد محافظ البحيرة، بدور المشاركة المجتمعية للمؤسسات والشركات وأهل الخير فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى شتى القطاعات وخاصةً قطاع الصحة من خلال توفير الأجهزة والمعدات والمستلزمات اللازمة لتطوير ورفع كفاءة المستشفيات وتلبية إحتياجات المواطنين.