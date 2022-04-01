فيريرا: سعيد بأداء لاعبي الزمالك أمام ساجرادا

أعرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بأداء اللاعبين في مباراة اليوم أمام ساجرادا الأنجولي في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، موضحا أنه غاضب من عدم تسجيل أهدف.

وقال المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الموقف في المجموعة ليس له علاقة بعدم وجود فاعلية، وكان من المهم أن أشاهد لاعبين جدد وأتعرف عليهم في مباراة اليوم، قدمنا مباراة شيقة ضد بطل أنجولا، والمنافس مثله مثل الزمالك لم يقدم أداء جيد في البطولة".

وتابع: "أمامنا عمل كثير كي نصل لأفضل مستوى، ولابد أن نكون جادين أكثر في نهاية الهجمة، والفريق تحسن من الناحية الدفاعية، ولم نمنح المنافس فرصة لتمرير الكرة، ولدينا مشكلة في انهاء الهجمة عندما نصل للمرمى وأرى أن نتيجة المباراة ليست عادلة اليوم".

وأضاف فيريرا :"تعاملت مع اللاعبين الدوليين بود وصداقة، ولم أفكر في بديل سيف الدين الجزيري لان بديله عمر السعيد مصاب، وكافأت الجزيري بالمشاركة بعد تأهل منتخب بلاده لبطولة كأس العالم على عكس الآخرين".

وأكمل حديثه المدير أنه اجتمع بأيمن حفني وأكد له ثقته فيه، وأخطره بأن كرة القدم تعتمد على الالتحامات، وتم تأهيله خلال الأسبوع الذي تدرب فيه مع الفريق وكان مؤهلا للدقائق التي شارك خلالها.

واستطرد فيريرا: "حفني وشيكابالا من العناصر المهمة فنيا وخبرة ومشاركة اللاعبين وتدويرهم مسئوليتي وسأستطيع أن أفعل ذلك، مازلنا في الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري ولا يزال المشوار طويلا ومباراة بيراميدز مهمة جدا ".

واختتم المدير الفني: "الزمالك لديه لاعبين شباب لديهم إمكانيات كبيرة، وسيفيدون الفريق الأول وسأقوم بتقييمهم لمعرفة مستواهم واختيار المميز منهم، لأن الفريق يشارك في مسابقات مختلفة وسيكون هناك ضغط مباريات وسنحتاج لكل اللاعبين".