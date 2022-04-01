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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هوندا وأكورا توسعان برنامج السيارات المستعملة المعتمد إلى 10 سنوات .. تفاصيل

هوندا وأكورا توسعان
هوندا وأكورا توسعان برنامج السيارات المستعملة المعتمد إلى 10

أعلنت هوندا وأكورا في وقت واحد عن توسيع برامجها للسيارات المستعملة لهذا العام من خلال HondaTrue Used و Acura Precision Used، وتقدم الشركة اليابانية الآن مركبات مستعملة معتمدة يصل عمرها إلى 10 سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أن أكورا هي أول شركة سيارات فاخرة تقدم هذا، بينما ترغب هوندا في تعزيز مكانتها باعتبارها ثاني أفضل علامة تجارية للسيارات المستعملة والمعتمدة مبيعًا في أمريكا في عام 2021.

هوندا وأكورا توسعان برنامج السيارات المستعملة المعتمد إلى 10 سنوات من العمر

يغطي برنامج HondaTrue Used سيارات هوندا حتى عمر 10 سنوات دون أي حد لعدد الأميال، وتتوفر لدى وكلاء هوندا، جميع السيارات المستعملة المعتمدة تتلقى فحوصات خلفية وجودة شاملة تلبي أي احتياجات صيانة، حيث تتوفر أيضًا قائمة مرجعية قابلة للتنزيل، توضح بالتفصيل الفحص الشامل المكون من 112 نقطة والذي يقوم به فني هوندا معتمد.

 

تقدم Acura Precision Used نفس الضمان لمركباتها الممتازة التي يصل عمرها إلى 10 سنوات، مع عدم وجود حد لعدد الأميال، إنها ترقية إلى شهادة Acura Precision السابقة، والتي تغطي فقط المركبات التي يصل عمرها إلى 6 سنوات أو 80000 ميل على مدار الساعة.

 

تشمل تغطية HondaTrue المستخدمة ضمانًا محدودًا لمدة 100 يوم / 5000 ميل (تغطية لمجموعة نقل الحركة وغير مزودة بمجموعة نقل الحركة)، وتغيير الزيت مجانًا حتى 12 شهرًا أو 12000 ميل من المساعدة الطارئة على الطريق، وسداد نفقات انقطاع الرحلة، وخدمات الكونسيرج، بالإضافة إلى نسخة تجريبية مجانية لمدة ثلاثة أشهر من SiriusXM وسياسة استبدال لمدة 3 أيام / 300 ميل.

 

تقدم Acura Precision Used نفس الخدمات ولكن مع ضمان محدود أطول يصل إلى 6 أشهر أو 7500 ميل.

 

شهد سوق السيارات المستعملة زيادة في الطلب على مدى السنوات القليلة الماضية، مما دفع شركات صناعة السيارات إلى توسيع عروضها، وانخفض مخزون السيارات المستعملة مؤخرًا بسبب هذه الزيادة في الطلب على السيارات المستعملة عالية الجودة.

 

بدأت جنرال موتورز في تقديم خدمة تسوق للسيارات المستعملة تسمى CarBravoفي يناير الماضي، حيث بيعت مخزونًا ضخمًا يتضمن مركبات غير معدلة.

هوندا أكورا سيارات فاخرة أمريكا HondaTrue

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