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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع وإصابة 9 أشخاص فى تصادم سيارة بتوك توك بطريق أسوان-القاهرة

حادث- أرشيفية
حادث- أرشيفية

 لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 8 آخرين فى حادث تصادم وقع علي الطريق الزراعى أسوان / القاهرة بين سيارة أجرة و"توك توك" .

وتلقى مرفق إسعاف أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة كبود ومركبة "توك توك" على الطريق الزراعى بمنطقة الشديدة شمال مركز أسوان، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

 وتبين أن الحادث أسفر مصرع شخص وإصابة 8 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم نقل جثة المتوفى للمشرحة تحت تصرف النيابة، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة. 

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وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد حزمة من المشروعات المتنوعة بمختلف قطاعات العمل العام بقرية الكلح غرب بمركز إدفو والتى تخدم نحو 70 ألف نسمة داخل 11 قرية فرعية ونجع ، وقد رافقه فى جولته الميدانية إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو ، بجانب المهندس مصطفى عبد الفتاح مدير عام فرع جهاز التعمير، و القيادات التنفيذية. 

ويأتي ذلك ضمن سلسلة جولاته الميدانية المتواصلة لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " والتى تضم 1048 مشروع حتى الآن بتكلفة 21 مليار و 291 مليون جنيه وذلك داخل 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة. 

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته لمسئولي جهاز التعمير والوحدة المحلية بعدم إستلام أى مشروعات تم الإنتهاء منها إلا بعد تلافى كافة الملاحظات سواء كانت كبيرة أو بسيطة، ولاسيما أن الدولة خصصت إعتمادات مالية ضخمة بهدف رفع جودة الحياة وتحسين معيشة المواطنين فى قرى حياة كريمة. 

وشدد على ضرورة الإلتزام بالتوقيتات والبرامج الزمنية لإنهاء هذه المشروعات طبقاً لما هو مخطط لها ، بالإضافة إلى إنشاء ساحات إنتظار للمواطنين والسيارات بجوار المجمعات الخدمية والزراعية، على أن تكون مدعمة بالمقاعد والمظلات لحماية كبار السن والسيدات والأطفال من درجة الحرارة المرتفعة وتخفيف العبء عنهم.

 

 

 

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