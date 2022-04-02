المتحدة: مسلسل «العائدون» يحكي قصص من داعش ونحاول العودة للأصول.. فيديو

قال المهندس حسام صالح المدير التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الاعلامية أن الموسم الدرامي 2022 على قنوات المتحدة يشهد عرض مجموعة عظيمة من الأعمال الكبيرة عبارة عن 14 عمل رئيسي يشارك بهم مجموعة كبيرة من النجوم بمشاركة تسعة منتجين في هذه الأعمال.



وكشف في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: أن الأعمال الدرامية تشهد مشاركة مجموعة كبيرة من النجوم والابطال في طليعتهم أحمد مكي وبيومي فؤاد وهشام إسماعيل وفتحي عبد الوهاب ومحمود بزاوي ودينا الشربيني وأحمد عز وخالد الصاوي وياسر جلال وليلى أحمد زاهر ومحمد فراج ومي عز الدين وأمينة خليل ومحمد سلام وطارق لطفي وكريم عبد العزيز ومحمد رمضان وأحمد السقا وهشام جمال وأمير كرارة وخالد النبوي وأنوشكا وأحمد بدير "



وكشف أن مجلس إدارة المتحدة بقيادة حسن عبد الله وضع استراتجية شاملة للدراما بشكل عام وقسم الدراما بقيادة يوسف الفخراني حتى نصل لإخراج أفضل منتجات وفقاً لمعايير تحقق هذا الهدف.



لافتاً إلى أنه ضمن أهم عناصر تلك الاستراتيجية هو عدم وجود فكرة النجم الواحد بل أصبحت مجموعة ولفيف من كبار النجوم ففي كل عمل بإنتاج سخي يضمن إخراج رائع ومنتج قوي في المحتوى والرسالة وليس معناه "فلوس في الهوا وخلاص".

موضحاً أن فكرة الرسالة في مضمون تلك الأعمال الدرامية يعني أنها رسالة واضحة تمس المواطن العادي الذي يشاهد العمل ويجد ما يعبر عن اهتمامته.



وذكر إلى أنه بالإضافة لما سبق في أنه يتم إتباع مايتم في كافة أنحاء العالم فمثلاً مسلسل الاختيار 3 ضمن الأعمال المنمية للحس الوطني وسبق أن تم إعلان جزء 1 و2 قائلاً: لأول مرة يبقى عندنا أعمال تتناول أحداث قريبة وعاشها المواطن يتم إبرازها في عمل درامي ضخم حيث أن الاختيار عبارة عن سلسلة من البطولات المصرية ذات تاريخ حديث.



وأوضح أن مسلسل «العائدون» يحكي قصص مهمة عن العائدون من داعش وكشف أنه تحاول العودة للأصول مثل عمل للكاتب أسامة أنور عكاشة .