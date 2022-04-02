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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالله السعيد الأبرز.. إيهاب جلال يعلن قائمة بيراميدز في مباراة زاناكو الزامبي

فريق بيراميدز
فريق بيراميدز

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز قائمة مباراة زاناكو الزامبي في ختام مواجهات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف فريق بيراميدز ضيفا على نظيره فريق زاناكو الزامبي في العاشرة من مساء غد الأحد على ملعب استاد الدفاع الجوي في ختام جولات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

 

وحسم فريق بيراميدز تأهله إلي الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية للمرة الثالثة على التوالي في تاريخ مشاركاته ضمن منافسات البطولة القارية.

وضمت قائمة فريق بيراميدز لموجهة نظيره فريق زاناكو الزامبي 20 لاعبا التي جاءت على النحو التالي:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان.

في خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - حسين السيد. 

في خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمد صادق - أحمد توفيق - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - محمود صابر. 

في خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف - محمود وادي. 

ويختتم الفريق تدريباته في التاسعة من مساء اليوم السبت على ملعب استاد الدفاع الجوي، ويليه انعقاد مؤتمر صحفي لإيهاب جلال المدير الفني لفريق بيراميدز ثم الدخول في معسكر مغلق حتى موعد مباراة زاناكو الزامبي.

 

تأهل لدور الثمانية 

كان فريق بيراميدز تأهل إلي دور الثمانية لبطولة كأس الكونفيدرالية، بعد التعادل 1/1 مع الصفاقسى التونسى خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب حمادي العقربي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات. 

 

أحرز هدف بيراميدز اللاعب المغربي وليد الكرتى في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول ، بينما تعادل للصفاقسى اللاعب فراس شواط في الدقيقة 54 من زمن اللقاء.


وبتلك النتيجة واصل بيراميدز صدارة مجموعته برصيد 10 نقاط، وجاء أهلي طرابلس في المركز الثاني برصيد 9 نقاط ، بينما جاء الصفاقسي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، واحتل زاناكو المركز بدون نقاط.


وفى البطولة نفسها حقق فريق المصري البورسعيدى فوزا ثمينا على ضيفه أوتوهو الكونجولى بهدف نظيف خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس على استاد برج العرب في الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات، التي شهدت أيضا تعادل مازيمبى من الكونغو الديمقراطية 2/2 مع مضيفه القطن الكاميروني. 

 

أحرز هدف المصري الوحيد حسن على في الدقيقة 82 من زمن اللقاء.


واستعاد المصري بتلك النتيجة صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط، متفوقا بفارق المواجهة المباشرة على أقرب ملاحقيه مازيمبى الكونغولي.
 

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