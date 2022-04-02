تعرف على خريطة برامج ومسلسلات القاهرة والناس فى رمضان

انتهت قناة القاهرة والناس من إطلاق خريطة أعمالها في رمضان، حيث تشارك بمجموعة مميزة من البرامج والمسلسلات لكبار نجوم الفن في الموسم الرمضاني 2022، وسيشهد رمضان على القاهرة والناس هذا العام تغيير في خريطة برامجها اعتمدت فيها على التنوع البرامجي والدراما.

وإليكم خريطة القاهرة والناس في رمضان، وهي:

مسلسل "بيت الشدة"

يشارك في بطولة المسلسل كوكبة من نجوم الفن، وهم: وفاء عامر، إيهاب فهمي، مها أحمد، محسن منصور، أحمد التهامي، مدحت تيخا، محمد مهران، عبير منير، صبري عبد المنعم، لبنى ونس، منى العمدة، والمنتج الفني عوض ماهر، ومن تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدني، وإنتاج شركة اكسيليفون للإنتاج الفني، وتدور فكرة المسلسل في إطار من الرعب والتشويق، ويناقش فكرة وجود السحر والشعوذة من منظور جديد داخل اطار تشويقي.

مسلسل "وجوه"

تدور أحداث المسلسل حول حدوتين كل منهما 15 حلقة، الأولي بعنوان "وش تالت" أما الحدوتة الثانية بعنوان "ميتا فيرس"، ويشارك في بطولة مسلسل "وجوه" كوكبة من نجوم الفن، وهم: حنان مطاوع ومحمود عبد المغني وعابد عناني وأحمد وفيق ومن تأليف محمد علي إبراهيم ومن إخراج معتز حسام.

مسلسل "وجوه" مكون من حدوتين، الأولى "وش تالت" من تأليف محمد على إبراهيم، وإخراج معتز حسام، ويشارك في بطولتها النجوم محمود عبد المغني وهالة فاخر، أما الثانية تُدعي "ميتافرس" وستكون من إخراج أحمد حسن، ويشارك في بطولتها أحمد وفيق، جيهان خليل، سارة الشامي، وحازم إيهاب.

برنامج "حبر سري"

تقدم الاعلامية اسما ابراهيم، نسخة جديدة من برنامج "حبر سري" في رمضان على قناة القاهرة والناس، بعد النجاح الكبير الذى حققه البرنامج خلال الموسم الأول، حيث حصد البرنامج نسبة مشاهدة كبيرة في مصر والوطن العربي، وكشف فيه كبار نجوم الفن أسرار جديدة أذيعت لأول مرة.

ويستضيف برنامج "حبر سري" في رمضان، 25 ضيف من نجوم الفن والرياضة خلال الموسم الرمضاني، وأبرزهم: أمير كرارة، وشيرين رضا، وسوسن بدر، وحنان مطاوع، وعمرو يوسف، وأحمد صلاح حسني، وأحمد السعدني، ومنذر ريحانة، وإسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، وكهربا، وكريم فهمي، ووائل جسار.

برنامج "كريزى تاكسي"

برنامج كريزي تاكسي، يقدمه الفنان إبراهيم السمان، وتدور فكرته حول ركوب أحد الأشخاص بشكل عشوائي في التاكسي ويكون السائق هو إبراهيم السمان، والذي يظهر في كل حلقة بشكل مختلف من امرأة لرجل وبالعكس ويقوم فيه بخداع الزبائن، وسيتم عرضه عبر شاشة قناة القاهرة والناس في رمضان.

برنامج "ضرب نار"

تشارك المذيعة الموهوبة نجمة اليوتيوب داليا فؤاد، وتظهر لأول مرة على الشاشة بعد النجاح على السوشيال ميديا، ويعرض على القناة حصريا، ولم يتم الإعلان عن المواعيد التي سيذاع فيها البرنامج على القناة الأجرأ في رمضان، قناة القاهرة والناس.

برنامج "30 وش"

ويشارك الفنان والمذيع خالد عليش ببرنامج "30 وش" الذى يعرض على شاشة قناة القاهرة والناس حصريا، وتنافس به في خريطة برامج شهر رمضان ٢٠٢٢، ولم تكشف القناة عن طبيعة البرنامج لتفاجئ به الجمهور في رمضان.

وسبق أن قدم الفنان والمذيع خالد عليش، مجموعة من البرامج المميزة التي نالت اعجاب الجمهور، وحصدت نسب مشاهدة كبيرة سواء في الإذاعة أو على شاشات التلفزيون أو على منصات السوشيال ميديا.

برنامج "العباقرة عائلات"

يقدم الإعلامي والروائي عصام يوسف برنامج "العباقرة عائلات"، وسيختلف بشكل كبير عن البرنامج في مواسمه العادية، ويقدم مفاجئات جديدة في الفقرات، ويركز البرنامج في رمضان على العائلة المصرية بكل أفرادها، حيث يكون به تجمع أسري وتفكير العائلة مع بعضهم، ويتكون الفريق في البرنامج من أب وأم و2 من الأبناء الأكبر من 12 عاما وفقا لشهادة الميلاد، ويهدف إلى تقديم جرعة ثقافية دسمة للمشاهدين.

برنامج "مين حيضحك الأول"

تقدم قناة القاهرة والناس تجربة جديدة ومختلفة من تقديم الفنانين محمد سعدني وأحمد طنطاوي، ويحمل اسم البرنامج "مين حيضحك الأول"، وظهر في برومو البرنامج نجمي العمل وهم يلقون نكات طريفة لتشويق الجمهور إلى فكرة البرنامج المقدم في رمضان 2022.

برنامج "مي شو"

تقدم الإعلامية مي يعقوبي، المختصة بشؤون المطبخ، برنامج "مي شو"، حيث تقدم أفكارا ومأكولات متنوعة تنال اعجاب المصريين على السفرة في رمضان، وبشكل يختلف عن برامج الطبخ التقليدية، ويقدم البرنامج "مي شو"، العديد من الثقافات المختلفة للبلدان وعلاقاتها بالأكل، وثقافة الشعوب فى الأكلات الشعبية الخاصة بكل بلد.

نشرة الفراخ

عادت قناة القاهرة والناس لتقدم فقرة "نشرة الفراخ" الترفيهية، والتي تعلن بها عن مسلسلات وبرامج رمضان لموسم 2022 بطريقة فكاهية، حيث سيظهر على شاشة "القاهرة والناس" مجموعة من نجوم الفن في الكثير من المسلسلات خلال الـ30 يوم لشهر رمضان.