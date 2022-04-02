بالفانوس.. ميريهان حسين تهنئ جمهورها بشهر رمضان

هنأت الفنانة ميرهان حسين، جمهورها بقدوم شهر رمضان الكريم عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام .

وظهرت ميرهان حسين في الصورة ممسكة بالفانوس، وعلقت قائلة : رمضان كريم ، كل سنة وانتم طيبين .

وتعيش ميرهان حسين، حالة نجاح كبيرة بالتزامن مع عرض مسلسلها الجديد "نقل عام"، من بطولة الفنان الكبير محمود حميدة، والذى يعرض حاليا على قناة ON.

مسلسل "نقل عام" بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمودعبد العزيز، تأليف وليد خيرى، وإخراج عادل أديب.