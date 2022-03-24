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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بتخليني أعرف إن لسه في طيبة.. مريهان حسين تحتفل بعيد ميلاد والدتها

صدى البلد

حرصت  الفنانة مريهان حسين علي تهنئة والدتها بعيد ميلادها عبر حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام"، صورا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

ونشرت مريهان صورة لها برفقة والدتها و علقت قائلة : النهاردة عيد ميلاد ماما ،كل سنة وانتي طيبة و بخير و منورة حياتنا ربنا يخليكي لينا و يحميكي يارب يا ماما انتي اللي بتخليني اعرف ان لسه في طيبة و خير في الدنيا ربنا يخليكي ليا يارب.

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وتعيش مريهان حسين، حالة نجاح كبيرة بالتزامن مع عرض مسلسلها الجديد "نقل عام"، مع  الفنان الكبير محمود حميدة، الذى يعرض حاليا على قناة ON.

مسلسل "نقل عام" بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، مريهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، تأليف وليد خيرى، وإخراج عادل أديب.

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