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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اترددت انزلها.. مريهان حسين تشارك صورتها بالحرم المكي

صدى البلد

شاركت الفنانة مريهان حسين صورا من داخل الحرم المكي اثناء تأديتها مناسك العمرة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: "مع ان الصورة دي من احب صوري لقلبي .. اترددت انزلها.. أولًا خفت ان دا يأثر على ثواب حاجة بيني وبين رب العالمين ثانيًا عارفة ان في ناس سطحية كتييير هايكتبوا كومنتات كلها ايه يا طاهرة ايه يا ست الشيخة و يعملوا فيها انهم مابيغلطوش ابدا و جايين يحكموا على ناس زيهم احكام هبلة و خلاص و هما مايعرفوش اللي بينك و بين ربنا ولا عمرهم هايعرفوه .. بس قولت لأ مش هامشي ورا الفكر دا و هانزل صورتي اللي بحبها عشان فيها ذكرى وجودي في اطهر بقاع الأرض و انا ضيفة في بيت الله الحرام و بحتفل فيها بنعمة من اكبر النعم هي نعمة إن ليا رب عظيم اسمه الكريم اللي ممكن اطلب منه اي شئ ومفيش حاجة كبيرة عليه إنما أمره إذا اراد شيئا ان يقول له كن فايكون".

وتابعت: “ نعمة وجود ربنا فحياتنا اكبر من كل النعم انا حقيقي معرفش ازاي في ناس بتلحد و تنكر وجود ربنا و العياذ بالله وفي منهم اصحاب ليا و ناس بقابلهم و مع حبي ليهم بس بقولهم فايتكو اعظم حاجة في الوجود ان يبقا ليك رب قادر على تحقيق كل اللي يتمناه قلبك و يسرح فيه خيالك رب اكبر من كل كبير هو الأمان في الدنيا دي و كل من عليها فان ”.

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بمكياج صاخب.. مريهان حسين تستعرض جمالها في أحدث إطلالتها

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بمكياج جذاب.. مريهان حسين تخطف الأنظار عبر إنستجرام

وتعيش مريهان حسين، حالة نجاح كبيرة بالتزامن مع عرض مسلسلها الجديد "نقل عام"، من بطولة الفنان الكبير محمود حميدة، والذى يعرض حاليا على قناة ON.

مسلسل "نقل عام" بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، مريهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، تأليف وليد خيرى، وإخراج عادل أديب.

 

إطلالة ميريهان حسين الفنانة ميريهان حسين صور ميريهان حسين اعمال ميريهان حسين الحرم المكي

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