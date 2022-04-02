أول تعليق رسمي من السعودية على إعلان الهدنة في اليمن

أصدرت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، بيانًا قالت فيه إنها ترحب بإعلان الأمم المتحدة والحكومة اليمنية هدنة لمدة شهرين لوقف جميع الأعمال العسكرية والقتالية في اليمن.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة أنباء السعودية "واس": "المملكة ترحب بإعلان المبعوث الأممي بدء هدنة يتم من خلالها وقف كافة أشكال العمليات العسكرية بالداخل اليمني وعلى الحدود السعودية اليمنية".

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن مساء أمس، ترحيبه بإعلان الهدنة، مؤكدًا أنه سيدعم جهود تثبيتها.

بدوره، عبّر المجلس الانتقالي الجنوبي، عن ترحيبه بإعلان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن. جاء ذلك في تصريح للمتحدث الرسمي باسم المجلس، علي الكثيري، عضو هيئته الرئاسية، أكد فيه على "وقف إطلاق النار في جميع خطوط التماس"، كما دعا "إلى انتهاز هذه الفرصة لسلام دائم".

وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أكد صدور توجيهات واضحة من رئيس البلاد، "للتعاطي بإيجابية كاملة بشأن كافة الترتيبات اللازمة لإطلاق سراح كافة الأسرى، وفتح مطار صنعاء، وإطلاق سفن مشتقات نفطية عبر ميناء الحديدة، وفتح المعابر في مدينة تعز المحاصرة، وكل ما من شأنه تخفيف معاناة أبناء شعبنا التي تسببت بها مليشيات الحوثيين".

وأشار في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إلى أن هذه التوجيهات "تأتي انسجامًا مع الموقف الثابت للحكومة اليمنية في دعم أية جهود تخفف من المعاناة الإنسانية لأبناء شعبنا وفي ظل الأجواء الإيجابية للمشاورات اليمنية – اليمنية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، والمبادرات الإقليمية والدولية الداعية لهدنة بمناسبة الشهر الفضيل".