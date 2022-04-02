حلا شيحة : سامحت من ظلمنى وأسأء لى

نشرت الفنانة المعتزلة حلا شيحة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام توجه التهنئة الى متابعيها بمناسبة حول شهر رمضان.

وقالت حلا شيحة : “أُشهدك يا ربي في اول ليلة في رمضان اني احب الخير لكل الناس من كل قلبي و بتمنا لهم السعادة و راحة البال و القبول في شهرك الكريم.. و أُشهدك امام كل احبابي في مصر و الوطن العربي”.

وأضافت حلا شيحة : "أني سامحت من ظلمني و من اسأء لي بقصد او بدون قصد و أسألهم امامك يا الله ان اسأت لاحد بقصد او بدون قصد ان يسامحوني و يدعوا لي بالخير .. هذا شهر فضيل شهر تتنزل فيه الرحمة و المغفرة و العتق من النار فعلشان نستقبل هذا الشهر مفيش اجمل من التسامح و التغافل و الدعاء فهي اجمل بداية في اجمل شهر.

حرصت الفنانة حلا شيحة، على تهنئة جمهورها ومتابعيها بقدوم شهر رمضان، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وظهرت حلا شيحة بالحجاب وسجادة الصلاة وعلقت قائلة : "‏رمضان مبارك عليكم"

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الجمعة التاسعِ والعشرين من شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، الموافق الأول من شهر أبريل لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأوضحت، دار الإفتاء، أنه قد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رمضان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.

وعلى ذلك أعلنت دار الإفتاءِ المصرية، أن يومَ السبت الموافق الثاني من شهر أبريل لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.