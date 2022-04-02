ضبط كميات من السلع الغذائية مجهولة المصدر داخل مخزن بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (مسئول عن مخزن مواد غذائية - كائن بدائرة قسم شرطة الوايلى) ، لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية " فول - أرز - مكرونه - ملح طعام" مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ، وبدون مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وعُثر بداخل المخزن على (3 طن أرز – 2 طن مكرونه – أكثر من 1 طن فول – 500 كيلو جرام ملح طعام "جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها").

وبمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.