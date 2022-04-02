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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطة توزيع المعتمرين فى المملكة تفاديا للزحام.. تعرف عليها

العمرة
العمرة

أكد قائد قوات أمن العمرة اللواء محمد البسامي،  أنه جرى اعتماد محطات لتوزيع المعتمرين تفادياً للازدحام، مشيرا إلى إعادة تنظيم مسارات الدخول والخروج للمسجد الحرام.

الخطة الكاملة لتوزيع المعتمرين فى المملكة تفادياً للزحام

وأضاف  قائد قوات أمن العمرة اللواء محمد البسامي أنه ضمن الاستعدادات لشهر رمضان سيتم تخصيص صحن المطاف والدور الأرضي للمعتمرين بالتنسيق مع رئاسة الحرمين الشريفين، محذراً من الممارسات الخاطئة في الحرم وعلى رأسها التسول.

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السعودية.. 10 آلاف ريال غرامة القادمين لأداء العمرة بدون تصريح

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، أعلنت الأربعاء، السماح لحاملي جميع أنواع تأشيرات الدخول إلى المملكة، بأداء مناسك العمرة.

كما كشفت " خطوات حجز مواعيد أداء العمرة للقادمين من خارج المملكة، وذلك عبر تطبيق "اعتمرنا".‏

إلى ذلك، حددت الوزارة ثلاثة ضوابط لحجز موعد عمرة، وهي "إصدار تأشيرة الدخول إلى المملكة، والتأكد من فترة صلاحيتها عند التسجيل والحجز في التطبيق.

وأشارت إلى أنه في حال لم يتم الدخول للمملكة قبل ست ساعات بحد أقصى من موعد حجز العمرة، يتم إلغاء التصريح تلقائيا، لافتة إلى أنه إذا ثبتت إصابة الشخص بفيروس كورونا أو مخالطته لمصاب يتم تلقائيًّا إلغاء التصريح كذلك.

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