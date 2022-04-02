أشرف عبد الغفور يؤدى صلاة الجنازة على شقيقته

أدى الفنان أشرف عبد الغفور صلاة الجنازة على شقيقته والتى أعلن عن وفاتها منذ قليل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وذلك بمسجد الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر.

وحرص على حضور صلاة الجنازة عدد من الأهل والأقارب ومن بين اعضاء النقابة الفنان منير مكرم.

نشر الفنان أشرف عبد الغفور تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن رحيل شقيقته فوزية محمد.

وقال أشرف عبد الغفور :"توفيت إلى رحمة الله أختي الغالية السيدة فوزية محمد، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر اليوم السبت 2 أبريل بجامع الحصري بمدينة 6 أكتوبر، والدفن بمقابر العائلة في طريق الواحات".

لمحات عن أشرف عبد الغفور

واشتهر أشرف عبد الغفور بتقديم الأدوار التاريخية والاجتماعية والدينية الهامة على مدار مشواره الفنى، كما رأس أشرف عبد الغفور نقابة المهن التمثيلية لأكثر من عام وجاء خلفا له أشرف زكي.

ويمتلك أشرف عبد الغفور تاريخا قويا في كل مجال، ففي التلفزيون شارك في بطولة عدة مسلسلات منها فارس بلا جواد والقاهرة والناس أما في السينما فشارك في بطولة عشرات الأفلام منها الشيطان ورجال في المصيدة وصوت الحب.

واشتهر أشرف عبد الغفور بارتداء باروكة للشعر على رأسه فى كل حياته سواء العملية أو الشخصية ولكن اضطر عبد الغفور أن يظهر بدون باروكة فى بعض أعماله الفنية وجاء شكله مختلفا تمامًا.