قطع الكهرباء عن مساكن عزيز عزت بالخانكة بسبب سقوط شجرة

شهدت منطقة مساكن عزيز عزت التابعة لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية سقوط شجرة تسببت في قطع الكهرباء بالمنطقة بعد قطع أسلاك شبكة الإنارة وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية والكهرباء بالمدينة وتم العمل على إعادة شد الأسلاك التي تعرضت للسقوط وإنارة المساكن وإنارة الاعمدة بجوار سور المعهد الدينى.



وقال العميد خالد كشك رئيس مركز ومدينة الخانكة إنه ورد لغرفة العمليات والأزمات بمجلس المدينة بلاغا يفيد سقوط شجرة بمنطقة مساكن عزيز عزت التابعة لمجلس المدينة، وتسببت في انقطاع أسلاك الكهرباء وفصيل التيار الكهربائى عن المنطقة وعلى الفور جرى الدفع بالفرق الفنية والكهرباء وتم رفع الشجرة وإعادة توصيل أسلاك الكهرباء بالمنطقة وإعادة التيار الكهربائى من جديد.



وأشار إلى أنه تم إنارة المساكن وإنارة الأعمدة بجوار سور المعهد الدينى، كما تم عمل صيانة بأعمدة الإنارة بمزلقان الطيران ومحيط مستودع الطيران وأيضا عمل صيانة بأعمدة الإنارة بمقابر مدينة الخانكة وكذلك صيانة بجوار مسجد السناجرة وصيانة بحى عرب أبو خميس تحت إشراف بلال الجباس رئيس قسم الكهرباء بالخانكة.