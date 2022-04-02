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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تيسيراً على صغار المزارعين.. محافظة الشرقية تتحمل تكلفة نقل محصول القمح للصوامع

اجتماع محافظ الشرقية
اجتماع محافظ الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن موسم حصاد وتوريد القمح هذا العام يُعد موسماً إستثنائيا يحتاج الي تضافر جميع الجهود لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد للصوامع والشون المخصصة لإستقبال القمح وذلك لإستلام أكبر كمية حفاظاً على مكتسبات الدولة والأمن الغذائي لها، مشدداً على ضرورة اتباع جميع إجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح .

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده المحافظ اليوم لبحث ومناقشة الاستعدادات النهائية لإستقبال موسم توريد القمح المحلى لعام 2022م، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، و فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين ، والمهندس محمد خليفة وكيل وزارة الزراعة ، والمهندس أحمد سعيد مدير مديرية الإصلاح الزراعي ، والمهندس محمد محمد شعيرة رئيس مطاحن شرق الدلتا ، وأحمد عبد الله محمود رئيس قطاع الشرقية بشركة مطاحن شرق الدلتا.

كما حضر الاجتماع العقيد محسن القلش مدير مباحث التموين، والمقدم محمد أحمد المختار رئيس مباحث تموين شمال الشرقية، والعقيد وائل جعفر رئيس مباحث المرور، وإبراهيم أحمد سليم مدير عام التعاون الزراعي بالشرقية، ومحمد احمد الحاروني مدير عام الإنتاج بالبنك الزراعي المصري ، وطه محمد نبيل مدير مكتب الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهبة محمد من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأحمد عطية مدير عام الشؤون الأقتصادية بالديوان العام.

وطالب محافظ الشرقية بمراجعة كافة الحيازات الزراعية الخاصة بمحصول القمح ومطابقتها مع المساحات المنزرعة فعلياً، للوقوف على المساحة الحقيقية لمحصول القمح بالمحافظة وذلك بالتعاون بين الإدارات والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية وكذلك اعداد خريطة جغرافية لتوضيح كميات القمح المنزرعة وكميات القمح الموردة وذلك خلال أسبوع من تاريخه لإحكام السيطرة علي التسويق وضمان توريد الكميات المطلوبة.

وقال إن تحديد خريطة جغرافية للحصاد تساعد في تحديد خطوط سير تشوين القمح بالصوامع والشون وذلك  لتفادى حدوث التكدس والزحام أمام نقاط التجميع.

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وتيسيراً على صغار المزارعين قرر محافظ الشرقية تحمل أعباء نقل محصول القمح الخاص بهم من خلال تجميع الحيازات الزراعية الخاصة ونقل المحصول  بسيارات على نفقة المحافظة لتسليمة للشون والصوامع المخصص لذلك.

وأكد علي ضرورة التزام كبار التجار عند توريد القمح بتقديم صورة الحيازة الزراعية الخاصة بالمزارع لضمان صرف الحافز طبقاً للقانون .

وخلال الإجتماع أكد محافظ الشرقية أنه في حالة عدم إلتزام المزارعين بتوريد الأقماح يتم وقف البطاقة الزراعية مما يترتب عليه عدم صرف الأسمدة المخصصة لهم.

وشدد على وكيلة وزارة التموين بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات إستلام محصول القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك، وتذليل العقبات وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمزارعين.

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