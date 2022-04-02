عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أسس ومعايير واجب علي شركات التمويل الإستهلاكي اتباعها.. اعرفها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

حدد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي لسنة 2020، آليات تأسيس شركات البيع بالتقسيط وذلك من خلال عدة شروط من شأنها حماية المستهلكين وفرض رقابة شديدة علي مقدمي هذه الخدمات.

وفي هذا الصدد نصت المادة (12)على أن الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاکی الالتزام بالقواعد والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، ويجب أن تتضمن كحد أدنى ما يأتي

-متطلبات الحوكمة من حيث تشکیل مجلس الإدارة، واللجان المنبثقة عنه، والإفصاحات المطلوبة وتوقيتاتها.

-معايير الملاءة المالية.

-ضوابط تحديد نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد.

-الحد الأدنى لاحتساب الاضمحلال والمخصصات للتمويل المشكوك في تحصيله.

-ضوابط فتح الفروع ونقلها وغلقها.

-ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.

وتلتزم شركات التمويل الاستهلاكي المرخص لها بمزاولة هذا النشاط بتقديم تقرير ربع سنوي إلى الهيئة وفقا للنموذج المعد من الهيئة، على أن يتضمن على الأقل ما يأتي:

-نتائج أعمال الشركة.

-حجم التمويل وتوزيعه وفقا للسلع والخدمات محل التمويل.

-حجم التمويل المتعثر ونسبته إلى إجمالى نشاط الشركة.

-مدى الالتزام بتطبيق نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد.

التمويل الاستهلاكي البيع بالتقسيط شركات البيع بالتقسيط المستهلك العملاء غسل الاموال الخدمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال علام: فيفا يستدعي رئيس الاتحاد السنغالي للتحقيق ونثق في إعادة المباراة

منك لله يا رامز| انتقاد جماهيري لـ محمد أنور: أنت عنصري ..شاهد

تطورات جديدة.. اتحاد الكرة: نثق في إعادة مباراة مصر والسنغال

مفتي الجمهورية: 15 جنيها الحد الأدنى لـ قيمة زكاة الفطر 2022

العبقري المذهل.. ليفربول يتغزل في كلوب بعد الفوز على واتفورد بالدوري الإنجليزي

عيار 21 بـ 970 جنيها.. الذهب يتراجع 12 جنيها خلال أسبوع

إعلان دار الإفتاء موعد أول أيام شهر رمضان .. بث مباشر

انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب في أول أيام رمضان| شاهد

ترشيحاتنا

سلامات عاش من شافك.. قصة سيارة ظهرت فى فوازير رمضان مع يحي الفخراني|صور

استقالة ويل سميث من أكاديمية الأوسكار واللجنة تقبل وتواصل إجراءاتها التأديبية

كيف تحمي نفسك من الحموضة في أول يوم رمضان

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي| التعليم تنفي تعديل تفاصيل أيامه المتبقية

مفتي الجمهورية: النبي محمد حاز الكمال في صفة النور.. فيديو

ترتيب مجموعة الأهلي بعد فوز صن دوانز علي المريخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد إنتهاء زيارته الرسمية لجمهورية قبرص

الأغرب.. كاهن يتسلق رأس فيل من أجل امتطائه|شاهد

لا يوجد جمهور.. مقطع فيديو يفضح رئيس صربيا خلال احتفال رسمي

أغرب تحدي.. امرأة تتناول 19 قطعة دجاج في دقيقة واحدة|فيديو

فيديو

تعرف على الفئات الممنوعة من الصيام في رمضان.. فيديو

السيناريو الأسوأ لكورونا.. الصحة العالمية تحذر من ظهور متحور جديد أكثر ضراوة

المداح2 أسطورة الوادي.. سهر الصايغ في دور جن وشخصية حمادة هلال.. فيديوجراف

محمد رمضان.. موعد عرض وتفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل المشوار.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

اﻟﻤﺰﻳﺪ