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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صابرين ضحية الحلقة الأولى من رامز موفي ستار

صدى البلد

 حلت الفنانة صابرين، ضيفة على رامز جلال، في أولى حلقات برنامجه «رامز موفي ستار»، الذي يعرض عبر فضائية «MBC مصر»، مساء اليوم السبت.

وانطلق برنامج المقالب « رامز موفي ستار» للفنان رامز جلال، بدء من اليوم السبت، أول أيام شهر رمضان الكريم، على فضائية « أم بي سي مصر»، ليتم عرض حلقاته بشكل يوم على طوال أيام الشهر.

تم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عدد من الأسماء ،هم ياسمين صبري ، عمرو يوسف ، غادة عادل ، محمد أنور ، صابرين ، نجلاء بدر ، هدي المفتي ، تارا عماد ، سنتيا خليفة ، وكل من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود بالاضافة الي الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.

ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاج #رامز_موفي_ستار، وذلك عقب نشر البرومو الرسمي لبرنامج “رامز موفي ستار” للفنان رامز جلال، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2022.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر “تويتر” وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.
 

المملكة العربية السعودية رامز جلال التواصل الاجتماعي ياسمين صبري السوشيال ميديا

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