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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فاندام يهدئها ورد فعل عنيف.. أبرز لقطات رامز جلال مع صابرين |فيديو

صدى البلد

 حلت الفنانة صابرين، ضيفة على رامز جلال، في أولى حلقات برنامجه «رامز موفي ستار»، الذي يعرض عبر فضائية «MBC مصر»، مساء اليوم السبت.

وخلال إصطحابها مع فاندام بالسيارة، قامت الفنانة بالصراخ بشكل رهيب، الأمر الذى دفع النجم العالمي لمحاولة تهدئتها.

ونرصد لكم أبرز اللقطات:

رد فعل عنيف جدا من صابرين بعد مقلب رامز جلال
وكان رد فعل صابرين عنيف عند اكتشاف مقلب رامز ، وقامت بضربه، قائلة:" احلف انك مش هتقول عليها حاجة في المقدمة".

انهيار وصراخ صابرين بعد سقوط سيارة رامز موڤي ستار
وانهارت الفنانة صابرين، خلال سقوط عربة رامز، مرددة:" قلبي هيقف ".

اعتزلت الفن ووجهت اهتمامها للأكل.. شاهد سخرية رامز من صابرين
وسخر رامز جلال من  ملابس الفنانة صابرين، قائلا:" ""اعتزلت الفن ووجهت كل اهتمامتها للأكل معانا كوكب الشرق وأم كلثوم الفن".

باحثة في الكرنب .. وصلة سخرية من رامز جلال ضد صابرين
وسخر رامز جلال من  ملابس الفنانة صابرين، قائلا:" "باحثة في المركز القومي لأبحاث الكرنب، صابرين لابسة سيالة وجزمة باتيناج"

تم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.

وشملت قائمة ضيوفاعتزلت الفن ووجهت اهتمامها للأكل.. شاهد سخرية رامز من صابرين
برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عدد من الأسماء ،هم ياسمين صبري ، عمرو يوسف ، غادة عادل ، محمد أنور ، صابرين ، نجلاء بدر ، هدي المفتي ، تارا عماد ، سنتيا خليفة ، وكل من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود بالاضافة الي الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.

ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاج #رامز_موفي_ستار، وذلك عقب نشر البرومو الرسمي لبرنامج “رامز موفي ستار” للفنان رامز جلال، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2022.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر “تويتر” وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.
 

السوشيال ميديا التواصل الاجتماعي صابرين الفنانة رامز جلال

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