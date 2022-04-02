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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي: 1.03 تريليون جنيه حجم نقود الإحتياطي في ديسمبر الماضي

البنك المركزي
البنك المركزي

ارتفعت نقود الإحتياطي بنهاية العام الماضي لـ 1.03 تريليون جنيه مقابل 1.013 تريليون جنيه في نوفمبر الماضي ومقارنة بـ 1.01 تريليون جنيه في أكتوير السابق.


وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول جملة النقد المتداول خارج البنك نحو 748.534 مليار جنيه في ديسمبر السابق مقابل 741.912 مليار جنيه في نوفمبر الماضي ومقارنة بـ741.034 مليار جنيه  في أكتوبر السابق.

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وبلغت ودائع البنوك بالعملة المحلية لدي البنك نحو 280.14 مليار جنيه في ديسمبر السابق مقابل 271.64 مليار جنيه نوفمبر السابق ومقارنة بـ266.81 مليار جنيه في أكتوبر 2021.


ووصل صافي الأصول الأجنبية نحو 195.222 مليار جنيه في ديسمبر 2021  مقابل 194.9 مليار جنيه في نوفمبر 2021 ومقارنة بـ192.7 مليار جنيه في أكتوبر الماضي.


وبلغ صافي الأصول المحلية للبنوك بنهاية ديسمبر الماضي نحو 833.451 مليار جنيه مقابل 818.7 مليار جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ 815.14 مليار جنيه في أكتوبر 2021.
 

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