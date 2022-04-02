مسلسل توبة الحلقة 1.. عمرو سعد يغني راب مع عفروتو

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل توبة، غناء الفنان عمرو سعد، "ديو" مع مطرب الراب عفروتو.

وغنى عمرو سعد مع عفروتو أغنية راب في فرح شقيقه سيحا الذي يقوم بدوره الفنان حسن أبو الروس .

دارت الحلقة الأولى حول توبة الذي يعمل بائع مفاتيح وهو متزوج من الفنانة أسماء أبو اليزيد ويعيش في حي شعبي .

وتلعب دور والدته الفنانة انتصار الفاقدة لبصرها، وتبيع الحلوى خارج البيت .

وتحاول احدي بنات الحارة التقرب من عمرو سعد وهي الفنانة مروة الأزلي ولكن تقوم أسماء أبو اليزيد بمنعها في مشهد كوميدي مزج بين الغيرة والكوميدية.

ويقوم توبة بمشاجرة كبيرة مع نوري الذي يقوم بدوره الفنان أحمد حبشي والذي يبيع مخدرات في المحل ؛ ولكن يفاجئه توبة ويقرر عرض محله للبيع في مزاد وطرده من المنطقة .

بعدها يقوم والد زوجة توبة ببيع نصف البيت له ؛ حتي يحافظ عليه ويوصيه علي بناته من بطش أولاد أخيه .

ويقوم شقيق عمرو سعد "سيحا" الذي يقوم بدوره الفنان حسن ابن الروس بالزواج من فتاة جارتهم بعد ان حملت منه دون زواج.

وشهدت الحلقة الأولى، الظهور الأول لـ صبا مبارك الذي تلعب دور احسان بنت المعلم مطاوع التي تتقرب هي الأخرى مع أحد الشباب بالمنطقة.

وانتهت الحلقة اثناء احتفال عمرو سعد بزفاف شقيقه، حيث فاجأه الفنان ماجد المصري، بهجوم مجموعة من الرجال على الفرح، وتكسير جزء كبير منه، وانتهت الحلقة علي ذلك .

أبطال مسلسل توبة



يشارك في بطولة مسلسل توبة الحلقة 1 بجانب النجم عمرو سعد، مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم أسماء أبو اليزيد، وماجد المصري، وصبا مبارك، وهالة فاخر، وحجاج عبد العظيم، ودياب، ومحمد لطفي، والمسلسل من تأليف ورشة من المؤلفين الشباب، ومن إخراج أحمد صالح.

مسلسل توبة .. تفاصيل الحلقة الأولى

تدور أحداث مًثيرة وشيقة تشهدها الدراما الاجتماعية في مسلسل توبة الحلقة 1 في إطار تشويقي بمنطقة شعبية مصرية عتيقة بمحافظة بورسعيد الساحلية الساحرة، حيث يعيش بطل مسلسل توبة الحلقة 1 الفنان عمرو سعد هاربًا من ماضيه المجهول أحمد السيد عبد التواب وشهرته "توبة"، وسط أهل الحارة منذ 7 أعوام، بعد أن ترك الماضي بكل خطاياه وجرائمه، وهرب إلى أرض أخرى باحثا عن الأمان وعن بداية جديدة، ولكن هذا الماضي يعود ليطارده وينغص عليه حياته.